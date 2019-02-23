MHK’ye destek mesajı
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri MHK’ye destek mesajı

’ye destek mesajı

MHK’ye destek mesajı

Kulüpler Birliği, başkanlığında yeni oluşturulan ’ye başarılar dileyip, destek verdi. Mesajda sadece futbolun konuşulmasının sağlanmasının altını çizdi.

Kulüpler Birliği, başkanlığında yeni oluşturulan 'na başarı mesajı yayımladı. Birlik, sosyal medyadan paylaştığı destek mesajında; futbolun konuşulmasının sağlanmasının altını çizdi. İşte Kulüpler Birliği'nin 'ye destek mesajı: YENI göreve başlayan MHK'ye görevinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz her hafta hakemlerin değil, futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ama yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarını anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır.

  1. 23.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK’ye destek mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN