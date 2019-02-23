MHK’ye destek mesajı
Kulüpler Birliği, Sabri Çelik başkanlığında yeni oluşturulan MHK’ye başarılar dileyip, destek verdi. Mesajda sadece futbolun konuşulmasının sağlanmasının altını çizdi.
Kulüpler Birliği, Sabri Çelik başkanlığında yeni oluşturulan Merkez Hakem Kurulu'na başarı mesajı yayımladı. Birlik, sosyal medyadan paylaştığı destek mesajında; futbolun konuşulmasının sağlanmasının altını çizdi. İşte Kulüpler Birliği'nin MHK'ye destek mesajı: YENI göreve başlayan MHK'ye görevinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz her hafta hakemlerin değil, futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ama yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarını anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
MHK’ye destek mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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