Kulüpler Birliği, Sabri Çelik başkanlığında yeni oluşturulan Merkez Hakem Kurulu'na başarı mesajı yayımladı. Birlik, sosyal medyadan paylaştığı destek mesajında; futbolun konuşulmasının sağlanmasının altını çizdi. İşte Kulüpler Birliği'nin MHK'ye destek mesajı: YENI göreve başlayan MHK'ye görevinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz her hafta hakemlerin değil, futbolun konuşulmasının sağlanması, hata yapan ama yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarını anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır.