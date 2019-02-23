Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 5. dakikada tatil edildi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi etkili olan kar yağışı nedeniyle görevliler, saha zemininin temizlenmesi için yoğun çaba gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadele öncesi iki takımın kaptanını yanına çağırarak zemini kontrol ettirdi.

Müsabaka, yapılan son zemin temizleme çalışmalarının ardından 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

BEŞİNCİ DAKİKADA OYUN DURDU

Hakem Halis Özkahya, müsabakanın 5. dakikasında düdüğünü çalarak oyunu durdurdu. Kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin azalması nedeniyle saha kenarına gelen Özkahya, daha sonra iki takım oyuncularıyla soyunma odasına gitti. Hakem Özkahya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından maçı tatil etti. Karşılaşmanın ne zaman kaldığı yerden devam edeceğiyle ilgili son kararı, TFF verecek.



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Yağan kar değil, görüş mesafesinden dolayı maç ertelendi. Biz yine Ali Ay başkanımızı burada misafir etmekten mutluluk duyacağız."



Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Kar yağışı görüşü çok düşürdüğü için hocamız böyle bir karar verdi. Biz de onay verdik. Ancak yarın akşam daha fazla kar yağacağı söyleniyor. Biz 5 km öteden geldik bir şey yoktu ama burası böyle. Yarın duruma bakacağız.."



Mert Günok: "Şartların böyle olacağı ısınmadan belliydi. Zeminden ziyade karla karışık tipi ve yoğun rüzgar görüşü düşürdü. Halis Hoca da bir deneyip duruma bakacağını söylemişti. Rüzgarın geldiği yöne bakamıyorduk. Yani zeminden ziyade tipiden dolayı ertelendi."



Ertuğrul Ersoy: "Başlangıçta hava iyiydi ama birkaç dakika sonra çok bozdu. Rüzgar bize doğru esmesine rağmen biz sahada kalmak istedik ama Halis Hoca takdir hakkını kullandı. Şimdi bakınca duracak gibi de görünmüyor, doğru bir karar oldu."