Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor
Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçı öncesinde kadro kurmakta zorlandı.
Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, Rizespor deplasmanına sıkıntılı gitti. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye tam 7 eksikle hareket etti. Teknik direktör Erol Bulut'un kadro oluşturmakta zorlandığı Malatya'da Chebake, Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Bifouma sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.
- 22.2.2019
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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