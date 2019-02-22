Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor
22 Şubat 2019, Cuma
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kadro kurmakta zorlanıyor

Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçı öncesinde kadro kurmakta zorlandı.

'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan , Rizespor deplasmanına sıkıntılı gitti. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye tam 7 eksikle hareket etti. Teknik direktör Erol Bulut'un kadro oluşturmakta zorlandığı Malatya'da Chebake, Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, ve Bifouma sakatlıklarından dolayı, ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.

  1. 22.2.2019
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