Süper Lig'de günün özeti! (21.02.19)

AKİGO'DA ROTA HAMZAOĞLU



Son sıraya demir atan Akhisar'da, teknik direktör arayışları sürüyor. İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la anlaşamayan Akigolar, Hamza Hamzaoğlu'nun kapısını çaldı. 2011-14 arasında Akhisar'ı çalıştıran 48 yaşındaki hoca ile bugün görüşme yapılacağı öğrenildi.



LİDER, BURSA MESAİSİNDE



Süper Lig'de en yakın rakibi G.Saray'ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Bursaspor maçına hazırlanıyor. Pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmanın hazırlıkları bugün sona erecek.



GÖZ-GÖZ'DEN ABD ÇIKARMASI



E-Spor modasına uyan Göztepe, ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. 22-24 Şubat tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek FIFA 19 FUT Champions Cup'ta, Mert Altıntop sarı-kırmızılı ekip adına yarışacak. Turnuvanın yayını 3 gün boyunca beIN Haber'de olacak.



ÖNCELİK FARKLI!



Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, ilk hedeflerinin kümede kalmak olduğunu belirtti. 'Önce yere sağlam basalım' diyen tecrübeli hoca, "Kayarsak toparlayamayız. Avrupa kupası gibi uzun vadeli hedefleri daha sonra koyarız" dedi.



KONE: ZAFERİ GETİRECEĞİM



Sivasspor'da, Antalyaspor maçında gözler yine Kone'de olacak. Robinho'nun ayrılmasından sonra çıkışa geçen ve ikinci yarıda 5 kez ağları sarsan 35 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, "Atacağım gollerle yine zaferi getiren isim olacağım" diyerek iddiasını ortaya koydu.



PFDK'DAN İKİ İSME AYNI TARİFE



PFDK, Beşiktaş maçında Lens'in ayağına basan Malatyaspor'lu Adem Büyük ve F.Bahçe karşısında Sadık'ın ayağına basan Konyaspor'lu Jahovic'e 2'şer maç ceza verdi. Kasımpaşa'ya ise 'biletsiz seyirci alma' gerekçesiyle 100 bin TL para cezası verildi.



ÇAMDAL'DAN BEYAZ SAYFA



Antalyaspor'un devre arasında kadrosura kattığı Tarık Çamdal, geleceğine dair iddialı konuştu. Yeni bir sayfa açtığını ifade eden Çamdal, "Galatasaray defteri kapandı. Göstereceğim performansla yeniden milli takım forması giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.



'KOCAMAN' HEDEF: YENİDEN AVRUPA



Süper Lig'de 2015-16 sezonunda 3. olarak Konyaspor'u Avrupa'ya taşıyan Aykut Kocaman, hedeflerini anlattı. Kocaman, "Bir önceki dönemime göre oyuncuların kulübe bağlılığı daha yukarıda. Avrupa kupalarına katılabilmek için hayallere gidecek ortam bütün unsurlarıyla oluşmalı" diye konuştu.



MUSTAFA KAPLAN DADAŞ'I EZBERLEDİ



Ankaragücü, sahasındaki Erzurum maçından zaferle ayrılmanın planlarını yaptı. İki gündür rakibin maçlarını izlediğini hatırlatan teknik patron Mustafa Kaplan, "Mehmet Özdilek'in oyun yapısını bilen bir adamım. Bizim için bir şey fark etmiyor, kazanmak için sahada olacağız" sözlerini sarf etti.