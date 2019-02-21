Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler
21 Şubat 2019, Perşembe
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Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler

Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler

'in ikinci yarısında Medipol istikrarını korurken, , ve topladığı puanlarla çıkışa geçti.

'in ikinci yarısında Medipl istikrarını korurken, , ve topladığı puanlarla çıkışa geçti. Devreye liderin 6 puan gerisinde giren ise 5 maçını da kaybederken, zirve ile arasındaki puan farkı da 19'a yükseldi. Spor Toto Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken, sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 haftada zirvedeki ekipler formuyla dikkat çekti.
23'üncü haftaya lider giren Medipol Başakşehir ile birlikte takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş, ikinci yarıda çıktığı maçlardan 13 puan çıkardı. 4 takım ikinci yarıda henüz mağlubiyet yüzü görmezken, ligin ilk 3 sırasının dışında Çaykur Rizespor da önemli bir ivme kaydederek tıpkı zirvedekiler gibi 13 puan topladı ve yalnızca bir maçta puan kaybı yaşadı.

KASIMPAŞA'DAN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ligin ikinci yarısında en kötü grafiği ise Kasımpaşa sergiledi. İlk yarıda gerçekleştirdiği çıkış ile dikkat çeken ekibi, ikinci yarıdaki 5 maçından da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan alamadı. Kasımpaşa'nın yanı sıra ligin son sırasındaki Akhisarspor ise bu süreçte yalnızca 1 puan toplayabildi. Galibiyetsiz diğer ekip olan ise, 3 puanı hanesine yazdırabildi.

TRABZONSPOR ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan ise zirve yarışından uzaklaştı. Devreye lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren bordo mavililerin İstanbul ekibiyle arasındaki puan farkı ise 5 hafta sonunda 15'e çıktı. İkinci yarıya da evinde Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, son 2 maçında da kazanamadı.

  1. 21.2.2019 10:49
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:19
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