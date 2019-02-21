Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler
Süper Lig'in ikinci yarısında Medipol Başakşehir istikrarını korurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor topladığı puanlarla çıkışa geçti.
Süper Lig'in ikinci yarısında Medipl Başakşehir istikrarını korurken, Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor topladığı puanlarla çıkışa geçti. Devreye liderin 6 puan gerisinde giren Kasımpaşa ise 5 maçını da kaybederken, zirve ile arasındaki puan farkı da 19'a yükseldi. Spor Toto Süper Lig'de 22 hafta geride kalırken, sezonun ikinci yarısındaki ilk 5 haftada zirvedeki ekipler formuyla dikkat çekti.
23'üncü haftaya lider giren Medipol Başakşehir ile birlikte takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş, ikinci yarıda çıktığı maçlardan 13 puan çıkardı. 4 takım ikinci yarıda henüz mağlubiyet yüzü görmezken, ligin ilk 3 sırasının dışında Çaykur Rizespor da önemli bir ivme kaydederek tıpkı zirvedekiler gibi 13 puan topladı ve yalnızca bir maçta puan kaybı yaşadı.
KASIMPAŞA'DAN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ligin ikinci yarısında en kötü grafiği ise Kasımpaşa sergiledi. İlk yarıda gerçekleştirdiği çıkış ile dikkat çeken İstanbul ekibi, ikinci yarıdaki 5 maçından da mağlubiyetle ayrılarak henüz puan alamadı. Kasımpaşa'nın yanı sıra ligin son sırasındaki Akhisarspor ise bu süreçte yalnızca 1 puan toplayabildi. Galibiyetsiz diğer ekip olan Bursaspor ise, 3 puanı hanesine yazdırabildi.
TRABZONSPOR ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
Ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise zirve yarışından uzaklaştı. Devreye lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren bordo mavililerin İstanbul ekibiyle arasındaki puan farkı ise 5 hafta sonunda 15'e çıktı. İkinci yarıya da evinde Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, son 2 maçında da kazanamadı.
- 21.2.2019 10:49
- Güncelleme: 21.2.2019 11:19
-
Beşiktaş'ta Tomas Soucek harekâtı
Toplam 2
Yorum
Yalçın BJK ta transfer işine Başkan girmemeli para işlerine kayyum baksın zira para nerde algısı kalkmış olur başkanımızda rahat eder
-
Adem Ljajic’e 10 bin Euro ceza
Toplam 1
Yorum
Neco Şayet sözleşmesinde gebelik yoksa ceza verilsin helal olsun ilk olsun diyelim ancak kimseye ne hikmetse oynamayan bir çoğu defalarca sözleşm
-
Kızsam mı, üzülsem mi?
Toplam 2
Yorum
hagi10 tabi sen ali koçsun yaa senin üzerine laf söylenmez dimi. Herkesin hür idaresi var madem nihat özdemiri suçluyorsun saygı duyucaksın
Ligin ikinci yarısında yükselişe ve düşüşe geçenler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.