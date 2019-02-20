Yeni MHK işbaşı yaptı!

Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ve üyeleri görev dağılımını önceki gün gerçekleştirdi. Hakem Kurulu, Limak Eurasia Kavacık Otel'de düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevi Mustafa Çulcu'ya verildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu; Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat üçlüsünden oluştu.

MENTÖR SORUMLUSU ÇİMEN



Merkez Hakem Kurulu'nda Mentör Sorumluluğuna Ünsal Çimen getirildi. Merkez Hakem Kurulu'nda diğer görev dağılımları ise, Futsal-Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu; Mustafa Kamil Abitoğlu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK) ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) sorumlusu; Ferhat Gündoğdu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu yardımcıları; Hakan Sivriservi ile Nihat Mızrak olarak belirlendi.