Yeni MHK işbaşı yaptı!
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Yeni işbaşı yaptı!

Yeni MHK işbaşı yaptı!

Yeni , görev dağılımını yaptı. başkanlığını ’in yapacağı kurulda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevine getirildi.

'nun istifasıyla boşalan 'nun yeni başkanı ve üyeleri görev dağılımını önceki gün gerçekleştirdi. Hakem Kurulu, Limak Eurasia Kavacık Otel'de düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. başkanlığında yapılan toplantıda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevi 'ya verildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu; Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat üçlüsünden oluştu.

MENTÖR SORUMLUSU ÇİMEN

Merkez Hakem Kurulu'nda Mentör Sorumluluğuna Ünsal Çimen getirildi. Merkez Hakem Kurulu'nda diğer görev dağılımları ise, Futsal-Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu; Mustafa Kamil Abitoğlu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK) ve (BAL) sorumlusu; Ferhat Gündoğdu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu yardımcıları; Hakan Sivriservi ile Nihat Mızrak olarak belirlendi.

  1. 20.2.2019
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