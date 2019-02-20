Yeni MHK işbaşı yaptı!
Yeni Merkez Hakem Kurulu, görev dağılımını yaptı. MHK başkanlığını Sabri Çelik’in yapacağı kurulda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevine Mustafa Çulcu getirildi.
Yusuf Namoğlu'nun istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ve üyeleri görev dağılımını önceki gün gerçekleştirdi. Hakem Kurulu, Limak Eurasia Kavacık Otel'de düzenlediği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü görevi Mustafa Çulcu'ya verildi. Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu; Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat üçlüsünden oluştu.
MENTÖR SORUMLUSU ÇİMEN
Merkez Hakem Kurulu'nda Mentör Sorumluluğuna Ünsal Çimen getirildi. Merkez Hakem Kurulu'nda diğer görev dağılımları ise, Futsal-Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu; Mustafa Kamil Abitoğlu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK) ve Bölgesel Amatör Lig (BAL) sorumlusu; Ferhat Gündoğdu, Eğitim ve Planlama Araştırma Komisyonu yardımcıları; Hakan Sivriservi ile Nihat Mızrak olarak belirlendi.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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