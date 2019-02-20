Kulüpler Birliği'nden başarı mesajı!
Birlik Başkan Vekili ve Kayseri Başkanı Erol Bedir, “UEFA’ya, 4 büyük kulüp de dahil artık TFF’nin lisans vermesi, yüzde 99.9 diyebiliriz” dedi.
TFF ve Türkiye Bankalar Birliği ile kulüplerin mali yapısını ilgilendiren anlaşma için değerlendirme toplantısı Riva'da yapıldı. Birlik Başkan Vekili Erol Bedir, toplantı hakkında, "En son TFF Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'mız ve bizler Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la görüştük. Bu hafta içerisinde hangi kulübün borçları hangi vadelere yayılacak şeklinde bir çalışma yapıldı. Bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmek için toplandık" dedi.
MART'A KADAR SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Erol Bedir, TFF'de 15 Mart'ta başlayacak lisanslama çalışmalarına kadar her şeyi halletmeleri gerektiğini altını wçizdi. Bedir, "UEFA'ya, 4 büyük kulüp de dahil artık TFF tarafından lisans verilmesi yüzde 99.9 diyebiliriz. Bakanımız Berat Albayrak'tan randevu talep ettik. TFF, Kulüpler Birliği ve TBB de zirvede olacak. Lisansa kadar finansal konuları halletmemiz lazım. Maliye Bakanı'mızla randevumuzdan sonra geniş kapsamlı açıklama yapacağız" diye konuştu.
GALATASARAY KATILMADI
Erol Bedir, Galatasaray'dan hiç kimsenin toplantıya katılmadığını belirtti. Erol Bedir, "Herkesin kendi meselesi. Niye gelmediklerini bilemiyorum. Kendilerine sormak lazım. Belki mazeretleri vardır. Galatasaray da bu gemideki en önemli aktörlerden birisi" değerlendirmesinde bulundu.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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