Konyaspor Avrupa kovalıyor!
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Avrupa kovalıyor!

Konyaspor Avrupa kovalıyor!

’a ’de beraberliği getiren Fofana, ve ’ye gözdağı verdi.

'un karşısında tek golünü atan ve beraberliği getiren Fofana, evlerinde oynayacakları ve karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. 27 yaşındaki Fildişili sol açık, "Bu maçlar zor olacak ama 6 puan almamız mümkün. Alacağımız bu puanların Avrupa yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

  1. 20.2.2019
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