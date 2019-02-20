Konyaspor Avrupa kovalıyor!
Konyaspor’a Kadıköy’de beraberliği getiren Fofana, Kayseri ve Göztepe’ye gözdağı verdi.
Konyaspor'un Fenerbahçe karşısında tek golünü atan ve beraberliği getiren Fofana, evlerinde oynayacakları Kayseri ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. 27 yaşındaki Fildişili sol açık, "Bu maçlar zor olacak ama 6 puan almamız mümkün. Alacağımız bu puanların Avrupa yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
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Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
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berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
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CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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