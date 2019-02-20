Konyaspor Avrupa kovalıyor!

Konyaspor'un Fenerbahçe karşısında tek golünü atan ve beraberliği getiren Fofana, evlerinde oynayacakları Kayseri ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. 27 yaşındaki Fildişili sol açık, "Bu maçlar zor olacak ama 6 puan almamız mümkün. Alacağımız bu puanların Avrupa yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.