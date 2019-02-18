Süper Lig'de günün özeti! (17.02.19)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



LİDER ZOR VİRAJDA

Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Başakşehir, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gael Clichy dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılarda ise uzun bir süredir sakat olan Ondrej Celustka forma giyemeyecek.



MALATYA'DA VAR İSYANI

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde tartışılan VAR kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ravcı, "Beşiktaş maçında Adem'in faulü şiddet olarak kırmızı kart değildi" diye konuştu.



YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyetle iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 11 karşılaşmada 21 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Malatya'nın, 4. haftada Konyaspor'a yenildikten sonra evinde bileği bükülmemişti.



ŞEHİR KENETLENDİ

Bursa deplasmanından zaferle ayrılan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, en zor şartlarda bile desteğini azaltmayan taraftarın, takımın ayağa kalkması için her türlü çabayı gösteren teknik ekip ve futbolcuların övgüyü hak ettiğini söyledi. 5 maçta 13 puanla düşme hattının üstüne çıktıklarını hatırlatan Kartal, "Şehir kenetlendi. Herkes takımına güvendi. Taraftarlarımız zorlu yolculuklarla takımına güç kattı. Taraftarımız sevinmeyi hak ediyor" dedi.



TARAFTAR İSTEDİ KONGRE GELDİ

Rize'ye evinde kaybederek galibiyet hasreti 8'e yükselen ve ateş hattına yaklaşan Bursa, olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karara sebep olan taraftarlar ile Başkan Ali Ay arasındaki görüşme ise sosyal medyada ortaya çıktı. Taraftarlar, hem yönetimi hem de Samet Aybaba'yı eleştirerek, Ali Ay'ın kongreye gitmesini istedi.



KOCAMAN FARK YARATTI

Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'den puan almayı başaran Konyaspor, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan performans verileri ile dikkat çekti. Fenerbahçe kat edilen mesafede 113 kilometreye ulaşırken, yeşil-beyazlılar ise 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı 110.5 kilometre ile tamamladı.



BAŞKENT'TE FİNAL GİBİ MAÇ

Akhisar deplasmanından puanla dönen A.Gücü, gelecek hafta sahasında Erzurum ile adeta final gibi bir maça çıkacak. Sivas'ı yenerek 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. İki takımın da Ankara'daki müthiş mücadelesi nefesleri kesecek.



AKHİSARSPOR ZOR PEŞİNDE

Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Akhisarspor, 2012-13'te sergilediği performansı yakalamaya çalışacak. Son sıraya demir atan yeşil-siyahlılar, 2012-13 sezonunda Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yine 18. durumda yer aldığı 22. haftanın ardından gösterdiği performansla ligde kalmayı başarmıştı.