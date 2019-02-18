Süper Lig'de günün özeti! (17.02.19) – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'de günün özeti! (17.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (17.02.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

LİDER ZOR VİRAJDA
Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Başakşehir, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gael Clichy dışında eksik bulunmuyor. Kırmızı-beyazlılarda ise uzun bir süredir sakat olan forma giyemeyecek.

MALATYA'DA VAR İSYANI
Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligde tartışılan VAR kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ravcı, " maçında Adem'in faulü şiddet olarak kırmızı kart değildi" diye konuştu.

YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyetle iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. 11 karşılaşmada 21 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü. Malatya'nın, 4. haftada 'a yenildikten sonra evinde bileği bükülmemişti.

ŞEHİR KENETLENDİ
deplasmanından zaferle ayrılan 'da Başkan Hasan , en zor şartlarda bile desteğini azaltmayan taraftarın, takımın ayağa kalkması için her türlü çabayı gösteren teknik ekip ve futbolcuların övgüyü hak ettiğini söyledi. 5 maçta 13 puanla düşme hattının üstüne çıktıklarını hatırlatan Kartal, "Şehir kenetlendi. Herkes takımına güvendi. Taraftarlarımız zorlu yolculuklarla takımına güç kattı. Taraftarımız sevinmeyi hak ediyor" dedi.

TARAFTAR İSTEDİ KONGRE GELDİ
Rize'ye evinde kaybederek galibiyet hasreti 8'e yükselen ve ateş hattına yaklaşan Bursa, olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karara sebep olan taraftarlar ile Başkan arasındaki görüşme ise sosyal medyada ortaya çıktı. Taraftarlar, hem yönetimi hem de 'yı eleştirerek, Ali Ay'ın kongreye gitmesini istedi.

KOCAMAN FARK YARATTI
'de 10 kişi kaldığı maçta 'den puan almayı başaran Konyaspor, karşılaşmanın ardından ortaya çıkan performans verileri ile dikkat çekti. Fenerbahçe kat edilen mesafede 113 kilometreye ulaşırken, yeşil-beyazlılar ise 10 kişi mücadele etmesine rağmen maçı 110.5 kilometre ile tamamladı.

BAŞKENT'TE FİNAL GİBİ MAÇ
Akhisar deplasmanından puanla dönen A.Gücü, gelecek hafta sahasında ile adeta final gibi bir maça çıkacak. Sivas'ı yenerek 21 puana yükselen mavi-beyazlılar, ateş hattında umutlandı. Başkent ekibi ise puanını 24'e çıkartarak 16. sırada yer aldı. İki takımın da 'daki müthiş mücadelesi nefesleri kesecek.

AKHİSARSPOR ZOR PEŞİNDE
Ligde tarihinin en kötü dönemini geçiren Akhisarspor, 2012-13'te sergilediği performansı yakalamaya çalışacak. Son sıraya demir atan yeşil-siyahlılar, 2012-13 sezonunda yönetiminde yine 18. durumda yer aldığı 22. haftanın ardından gösterdiği performansla ligde kalmayı başarmıştı.

  1. 18.2.2019
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