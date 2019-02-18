Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
18 Şubat 2019, Pazartesi
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- derbisin oranları belli oldu! Favori...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...

- derbisinin İddaa oranları açıklandı.

- derbisinin iddaa oranları açıklandı! Buna göre Beşiktaş'ın galibiyetine 1.60, beraberliğe 3.30, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.60 verildi.
  1. 18.2.2019 15:53
  2. Güncelleme: 18.2.2019 16:01
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