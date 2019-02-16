MHK'da Sabri Çelik dönemi

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) yeni başkan ve yönetim dün belli oldu. Hakemlerin son zamanlardaki fahiş hataları, kulüplerin büyük isyanı nedeniyle görevi bırakan Yusuf Namoğlu'ndan boşalan MHK başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi. Dün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Sabri Çelik'te karar kıldı. TFF'den yapılan açıklamada da 'TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi" ifadeleri kullandı. SABRI Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır. Değişen başkanla futbol kamuoyundaki tepkiler de gayet olumlu.

ATAMALARI MUSTAFA ÇULCU YAPACAK



Yeni Merkez Hakem Kurulu yönetiminde hakem atamalarının başında Mustafa Çulcu'nun olacağı bildirildi. Liglerde görev alacak tüm hakemleri, başkan yardımcısı Mustafa Çulcu ve ekibinin belirleyeceği ifade edildi.



83 OYLA SEÇİLMİŞTİ



Sabri Çelik, 2004'te Mehmet Ali Yılmaz ile seçimlere girerek MHK Başkanı olmuştu. Sabri Çelik başkanlığındaki kurul, 83 oy alarak yarışı kazandı. O dönemki MHK'de asil ve yedek üye olarak şu isimler yer almıştı: Asil: Sabri Çelik (başkan), Muhittin Boşat, Necmi Temizel, Mevlüt Güzel, Murat Ilgaz, Alican Lakot, Mahmut Çetiner, Ali Kunak, Salih Türktunç Yedek: İsmet Cengiz, Mehmet Çayan, Mekki Keskin, Musa Eryılmaz, Dursun Cumali Sucu, Erdoğan Alan, Metin Karaarslan, Nazif Altınpınar ve Yaşar Karaca.



UILENBERG YARDIMA GELİYOR



MHK'nin yeni yönetiminde danışman olarak tanıdık bir ismin de görev yapacağı bildirildi. Namoğlu döneminde de başarılı işler yapan ancak yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevi bırakan Jaap Uilenberg'in Türkiye'ye çağırıldığı ve yeni başkan Çelik'in danışmanlığını yapacağı ifade edildi. Çelik'in Uilenberg ile arasının iyi olduğu, hakemlerin gelişiminde ve eğitimlerinde tam yetki ile görevlendirileceği de gelen haberler arasında. Uilenberg'in hakem Cüneyt Çakır'ın yükselişinde pay sahibi olduğu da biliniyor. Hollandalı hakem hocası, uzun yıllar UEFA Eğitimcisi olarak görev yaptı.



SABRİ ÇELİK KİMDİR?



1986-87 sezonu ile 1996-1997 sezonları arasında hakem olarak profesyonel liglerde görev yaptı. Toplam 147 karşılaşma yönetti. UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maçta düdük çaldı. 2004'te de MHK başkanlığı görevi yapan Çelik, Mayıs 2005'te yerini Ufuk Özerten'e bırakmıştı. 1956 doğumlu olan Çelik son olarak UEFA Gözlemcisi görevinde bulunuyordu.



MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?



59 yaşındaki Mustafa Çulcu, yıllarını bu işe vermiş oldukça tecrübeli bir isim. Görev yaptığı yıllarda FIFA kokartı sahibi olan Çulcu, tam 238 resmi karşılaşmada görev yaptı. 1989-90 ve 2005-06 sezonları arasında hakemlik kariyerini sürdüren Çulcu, Türkiye liglerinin çeşitli kategolerinin yanı sıra Avrupa'da da 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i Avrupa Ligi 3 maçı yönetti.



MUHİTTİN BOŞAT KİMDİR?



FIFA hakemi statüsündeki Muhittin Boşat, 1992-93'de başlayan aktif hakemlik kariyerini 2003-04 sezonunda tamamladı. 176 mücadelede düdük çalan 59 yaşındaki tecrübeli hakem hocası, Avrupa Ligi'nde 3 kez görev yaptı.



ÜNSAL ÇİMEN KİMDİR?



Muğla bölgesi hakemi olarak 1988-89 ile 2003-04 sezonları arasında görev yapan Çimen, Türkiye liglerinin çeşitli kategorilerinde 214 resmi mücadelede düdük çaldı. 60 yaşındaki Çimen, Avrupa Ligi'nde 1 kez görevlendirildi.



HAKAN SİVRİSERVİ KİMDİR?



Hakemlik kariyerinde 87 maç yöneten Hakan Sivriservi, 1998-99 ile 2007-08 sezonları arasında görev yaptı. Süper Lig'de 32 kez düdük çaldı.



KAMİL ABİTOĞLU KİMDİR?



Görev yaptığı 2001-02 ile 2014-15 sezonları arasında 264 maçta düdük çalan Abitoğlu, ligde 148 karşılaşma yönetti. Avrupa'da maça çıkma şansını yakalayamayan Abitoğlu görev yaptığı dönemde Lig'in önemli hakemlerindendi.



FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?



Hakemlik kariyerini 1998- 1999 ile 2001-2002 yılları arasında sürdüren Ferhat Gündoğdu, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 17 mücadelede görev aldı.



NİHAT MIZRAK KİMDİR?



Hakemlik kariyerini yardımcı olarak tamamlayan Mızrak 212 mücadelede görev yaptı. Diyarbakır bölgesi hakem hocası olan Mızrak, akademisyen.



HAMZA MISIR KİMDİR?



Trabzon bölgesi hakemi olarak 1999-00 ile 2007-08 sezonları arası görev yapan Mısır, 22'si Süper Lig olmak üzere 78 karşılaşmada sahaya çıktı.