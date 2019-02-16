Cüneyt Çakır'dan VAR sunumu
Cüneyt Çakır, 47 ülkenin federasyonun katıldığı FIFA Futbol Yönetim Zirvesi’nde VAR sistemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve VAR sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı. Çakır, FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede, katılımcılara sistemle alakalı bir sunum gerçekleştirdi. Sistemin ilkeleri, sistemde incelenebilir kararlar, sistemin çalışma prensipleri ve sistem kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulunan Çakır'a, FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti.
- 16.2.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Cüneyt Çakır'dan VAR sunumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.