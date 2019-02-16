Cüneyt Çakır'dan VAR sunumu
19 Mayıs 2019, Pazar
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'dan VAR sunumu

Cüneyt Çakır'dan VAR sunumu

, 47 ülkenin federasyonun katıldığı ’nde VAR sistemiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

kokartlı Türk hakem , FIFA 'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sunumu yaptı. yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, 'da bir otelde düzenlenen ve VAR sisteminin görüşüldüğü oturuma katıldı. Çakır, FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren zirvede, katılımcılara sistemle alakalı bir sunum gerçekleştirdi. Sistemin ilkeleri, sistemde incelenebilir kararlar, sistemin çalışma prensipleri ve sistem kapsamındaki disiplin cezaları hakkında bilgilendirmede bulunan Çakır'a, FIFA Hakem Komitesi yöneticisi Manuel Navarro da eşlik etti.

  1. 16.2.2019
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