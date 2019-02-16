Akhisarspor ile MKE Ankaragücü yenişemedi
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Akhisarspor ile MKE Ankaragücü karşıya karşıya geldi. Akhisar'da oynanan mücadele 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ege ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ankaragücü ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Akhisar deplasmanından da kritik bir puanı kaptı. Bu sonuçla Ege ekibi puanını 18, Ankaragücü ise 24 yaptı. Akhisarspor gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Ankaragücü'nde Dja Djedje, ikinci yarının hemen başında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken kalan bölümde Akhisar Belediyespor baskısı yeterli olmadı ve maç başladığı gibi sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill
Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje (MKE Ankaragücü)
- 16.2.2019 13:17
- Güncelleme: 16.2.2019 15:29
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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