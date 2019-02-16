Akhisarspor ile MKE Ankaragücü yenişemedi
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Akhisarspor ile yenişemedi

Akhisarspor ile MKE Ankaragücü yenişemedi

'in 22. haftasında Akhisarspor ile karşıya karşıya geldi. Akhisar'da oynanan mücadele 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ege ekibinin galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Ankaragücü ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Akhisar deplasmanından da kritik bir puanı kaptı. Bu sonuçla Ege ekibi puanını 18, Ankaragücü ise 24 yaptı. Akhisarspor gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Ankaragücü ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

'in 22. hafta mücadelesinde evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Ankaragücü'nde Dja Djedje, ikinci yarının hemen başında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken kalan bölümde Akhisar Belediyespor baskısı yeterli olmadı ve maç başladığı gibi sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Cikalleshi
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill
Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje ()

  1. 16.2.2019 13:17
  2. Güncelleme: 16.2.2019 15:29
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