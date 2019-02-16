Akhisarspor ile MKE Ankaragücü yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Ankaragücü'nde Dja Djedje, ikinci yarının hemen başında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken kalan bölümde Akhisar Belediyespor baskısı yeterli olmadı ve maç başladığı gibi sona erdi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Regattin, Sissoko, Serginho, Barbosa, Josue, Cikalleshi

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Moke, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill

Sarı kartlar: Dk. 20 Serginho (Akhisarspor), Dk. 40 Orgill, Dk. 41 Djedje (MKE Ankaragücü)