Ankaragücü seri peşinde
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Ankaragücü seri peşinde

Ankaragücü seri peşinde

Ankaragücü seri peşinde

’yı yenerek ’de 9 maç sonra kazanan Başkent ekibinde , “’da devamını da getireceğiz” diye iddialı konuştu.

Spor Toto 'de 9 maç sonra karşısında galip gelen Ankaragücü, 'a da umutlu gitti. Teknik direktör , ve Kasımpaşa karşılaşmalarında iyi oynadıklarını belirterek, uzun zaman sonra alınan bu galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Kaplan, "Kasımpaşa zaferi üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Ligde son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz. Daha önce rakibimizi yenmiştik, yine kazanmaya gidiyoruz" diye camiaya zafer sözü verdi.

HAVADA BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR

Akhisar maçı için İzmir'e hareket eden Ankaragücü kafilesini taşıyan uçakta havadayken arıza çıktı. Uçağın içindeki hava basıncının düşmesi nedeniyle büyük tehlike yaşandı. Arıza üzerine kafileyi taşıyan uçak, Esenboğa Havaalanı'na geri döndü. Başkent ekibi, yaklaşık 2 saat bekledikten sonra tekrar havayolu ile İzmir'e geçti.

  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN