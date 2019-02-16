Ankaragücü seri peşinde
Kasımpaşa’yı yenerek Süper Lig’de 9 maç sonra kazanan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan, “Akhisar’da devamını da getireceğiz” diye iddialı konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de 9 maç sonra Kasımpaşa karşısında galip gelen Ankaragücü, Akhisar'a da umutlu gitti. Teknik direktör Mustafa Kaplan, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında iyi oynadıklarını belirterek, uzun zaman sonra alınan bu galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Kaplan, "Kasımpaşa zaferi üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Ligde son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz. Daha önce rakibimizi yenmiştik, yine kazanmaya gidiyoruz" diye camiaya zafer sözü verdi.
HAVADA BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR
Akhisar maçı için İzmir'e hareket eden Ankaragücü kafilesini taşıyan uçakta havadayken arıza çıktı. Uçağın içindeki hava basıncının düşmesi nedeniyle büyük tehlike yaşandı. Arıza üzerine kafileyi taşıyan uçak, Esenboğa Havaalanı'na geri döndü. Başkent ekibi, yaklaşık 2 saat bekledikten sonra tekrar havayolu ile İzmir'e geçti.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
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Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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