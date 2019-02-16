Ankaragücü seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 9 maç sonra Kasımpaşa karşısında galip gelen Ankaragücü, Akhisar'a da umutlu gitti. Teknik direktör Mustafa Kaplan, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında iyi oynadıklarını belirterek, uzun zaman sonra alınan bu galibiyetin üzerlerindeki baskıyı azalttığını vurguladı. Kaplan, "Kasımpaşa zaferi üzerimizdeki baskıyı azalttı. Futbolcuların üzerindeki gol atamama stresini attı. İyi bir Ankaragücü vardı, bu hafta da olacak. Ligde son 2 haftadır bunu gösterdik devamını da getireceğiz. Daha önce rakibimizi yenmiştik, yine kazanmaya gidiyoruz" diye camiaya zafer sözü verdi.



HAVADA BÜYÜK TEHLİKE ATLATTILAR



Akhisar maçı için İzmir'e hareket eden Ankaragücü kafilesini taşıyan uçakta havadayken arıza çıktı. Uçağın içindeki hava basıncının düşmesi nedeniyle büyük tehlike yaşandı. Arıza üzerine kafileyi taşıyan uçak, Esenboğa Havaalanı'na geri döndü. Başkent ekibi, yaklaşık 2 saat bekledikten sonra tekrar havayolu ile İzmir'e geçti.