Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
Ligde haftanın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Şubat Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
- 14.2.2019 09:32
- Güncelleme: 14.2.2019 11:03
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Ertuğrul Doğan: "Adalet istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
AĞLAMAYIN ozanları celilleri yunusları oynatan hangi takımdı arkadaş sanki galatasaraydaki yabancılar sizde olsa oynatmayacaksınız boş yapmayın
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Ertuğrul Doğan: "Adalet istiyoruz"
Toplam 4
Yorum
YETTİ ARTIK ne ağladınız be trabzon sadece sizemi oluyor sanıyorsunuz tüm takımlar mağdur oldu sadece şu an lider olan takım fazla zara görmedi
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Oğuzhan ‘göze’ geldi
Toplam 2
Yorum
Reşit Hiç oynamayan sakat ve misafirhanede bekleyenler defalarca sözleşme Veli yeter ayıp vermeyin demesine rağmen Oğuzhan kaç söz. Yapacak
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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