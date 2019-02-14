Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
14 Şubat 2019, Perşembe
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'de 22. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

Ligde haftanın ilk maçında Evkur ile yarın karşı karşıya gelecek.

'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur - maçıyla başlayacak.

Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor ( Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor ( Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa )

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir ()

  1. 14.2.2019 09:32
  2. Güncelleme: 14.2.2019 11:03
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