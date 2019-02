Erol Bulut'tan ilk gol taktiği!

Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, güçlü rakibi Beşiktaş'ı da eli boş göndermek istiyor. Lig ve kupa dahil 12 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında takımının dikkat çeken ilk gol istatistiğine güveniyor. 2 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Malatya, öne geçtiği 24 maçta da yenilmedi. Başarılı çalıştırıcı, "Hücumu geliştirmek için her hafta çalışıyoruz. Son 2-3 maçta hücum ve defans anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirebiliriz. Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Kaliteli futbolcuları var. Her maçta olduğu gibi dikkatli olmamız gerekiyor. Sahaya 3 puan için çıkacağız. İlk golü inşallah biz buluruz. İlginç bir 90 dakika izleyebiliriz" diye konuştu.



3 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ



Erol Bulut, eksikler hakkında da bilgi verdi. Cezalı olan kaleci Farnolle'nin yerine Ertaç'ın oynayacağını belirten Bulut, sakat Bifouma ve Pereira'nın forma giyemeyeceğini, Kamara'nın durumunun ise belli olmadığını söyledi.



ORHAN AMCADAN MORAL ZİYARETİ



Yeni Malatyaspor'un 'Orhan amca' olarak bilinen sempatik taraftarı Orhan Mutlu, idmanı ziyaret etti. Mutlu, eşini telefonda Teknik Direktör Erol Bulut'la görüştürdü. Erol Bulut, takım için dua istedi.