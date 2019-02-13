Sinan Vardar TFF Başkanlığı’na aday
13 Şubat 2019, Çarşamba
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TFF Başkanlığı’na aday

Sinan Vardar TFF Başkanlığı’na aday

Vardar, TFF Başkanlığı’na aday olacağını açıkladı. Vardar, önümüzdeki günlerde adaylık başvurusunu gerçekleştirecek.

'nun mayıs ayında yapılması planlanan kongresi öncesinde Vardar, başkanlığa adaylığını koyacağını açıkladı. 'in İddaa ihalesini kazanması halinde görevden ayrılma ihtimalinin de konuşulması üzerine açıklamada bulunan , "Sosyal medyada insanların bu konuda yoğun bir talebi var. Halkın talebi karşısında kayıtsız kalamam. Mayıs ayında yapılacak olan kongreye adaylığımı koyacağım. Ancak bu arada eğer Yıldırım Demirören, İddaa ihalesini alması sonucunda görevi bırakırsa, yine adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 13.2.2019 18:29
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