Çaykur Rizespor Bursaspor maçına hazır
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor Bursaspor maçına hazır

Son 4 maçında 10 puan toplayan , Bursa’da da iddialı. Faslı stoper Abarhoun, “Kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan” diye gözdagı verdi.

'de ikinci yarının flas takımı olan Ç.Rizespor'da yeni transferlerden Faslı stoper Mohamed Abarhoun, bu hafta karsılasacakları güçlü rakipleri 'a gözdagı verdi. Takım olarak iyi bir durumda olduklarının altını çizen 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, "Bursa'ya da kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan. Taraftarlarımız içerde dısarda bize çok yardımcı oldular. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz" dedi. Abarhoun Rize'yi de çok sevdigini belirterek, "Sakin bir sehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim" yorumunu yaptı.

  1. 13.2.2019
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