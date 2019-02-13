Çaykur Rizespor Bursaspor maçına hazır
Son 4 maçında 10 puan toplayan Çaykur Rizespor, Bursa’da da iddialı. Faslı stoper Abarhoun, “Kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan” diye gözdagı verdi.
Süper Lig'de ikinci yarının flas takımı olan Ç.Rizespor'da yeni transferlerden Faslı stoper Mohamed Abarhoun, bu hafta karsılasacakları güçlü rakipleri Bursaspor'a gözdagı verdi. Takım olarak iyi bir durumda olduklarının altını çizen 29 yasındaki tecrübeli futbolcu, "Bursa'ya da kazanmak için gidecegiz. Tek hedefimiz üç puan. Taraftarlarımız içerde dısarda bize çok yardımcı oldular. Moral olarak da çok iyi seviyedeyiz" dedi. Abarhoun Rize'yi de çok sevdigini belirterek, "Sakin bir sehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Burayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu sevdim" yorumunu yaptı.
- 13.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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