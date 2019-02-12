Süper Lig'de son 6 sezonun en fazla kar elde eden takımı Bursaspor

Türk futbolunda son yıllarda ekonomik kriz kendisini gösterirken, kulüpler de Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) nezdindeki Finansal Fair-Play uygulamaları kapsamında transferlerde daha dikkatli hale geldi. Bu dönemde bazı ekiplerin, altyapısından yetişen futbolculara daha fazla öncelik tanıdığı görülürken, şampiyonluk yaşayan kulüpler ise yurtdışından maliyeti düşük olan ve gelecek vaadeden oyunculara yöneldi. Transfermarkt'ın derlediği son 6 sezonun verilerine göre ise Bursaspor, Beşiktaş ve Eskişehirspor'un transfer politikalarıyla gelir sağladığı görülüyor.

BURSASPOR EN FAZLA KAR YAPAN TAKIM

Son 6 sezon içerisinde 127 oyuncusuyla yolları ayıran Bursaspor, bu oyuncularından toplamda 47.37 milyon Euro'luk gelir elde etti. Bu dönemlerde 81 oyuncu ile anlaşan yeşil beyazlılar, 20.46 milyon Euro'luk bir parayı da bonservis ve kiralama bedelleri olarak ödedi. Böylelikle 26.91 milyon Euro'luk kar sağlayan Bursaspor Kulübü, son 6 sezon içerisinde transferden en fazla kar elde eden kulüp oldu.

BEŞİKTAŞ VE ESKİŞEHİRSPOR TAKİP EDİYOR

Bursaspor'u ise Beşiktaş takip etti. Söz konusu süreçteki oyuncu satışlarından toplamda 97.15 milyon Euro'luk bir kaynak yaratan siyah beyazlı kulüp, 67 oyuncuyla anlaştı ve bu oyunculara ise 79.01 milyon Euro toplam bedel ödeyerek, kar sıralamasında ikinci basamakta yer aldı. Eskişehirspor ise 17.70 milyon Euro gelir elde ederken, transfer yasağının da etkisiyle sadece 2.04 milyon Euro harcadı 15.66 milyon Euro'luk kar payıyla bu alanda üçüncü en iyi ekip oldu.

EN FAZLA KAZANAN VE HARCAYAN GALATASARAY

Ligdeki takımlar arasında transferden, harcamalarının da ardından hanesine artı değer yazdıran ilk 10 kulüp arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yer almaması ise dikkat çekti. Galatasaray, transferden en çok kazanan takım olurken, 102.81 milyon Euro'luk bir gelir elde etti. Ancak sarı kırmızılı kulübün kasasından transferler için toplam 161.45 milyon Euro çıktı. Böylelikle Galatasaray, transferden en çok para kazanan takım olmasına karşın kardan ziyade 58.65 milyon Euro'luk zarar etti ve bu rakam da ligdeki en yüksek rakam olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DA ÇOK HARCADI

Bu noktada Fenerbahçe ve Trabzonspor ise, Galatasaray'ı takip etti. 83.61 milyon Euro'luk transferden gelir sağlayan sarı lacivertli kulüp, buna karşın transfere 119.95 milyon Euro harcayınca 36.34 milyon Euro'luk eksi bakiyesiyle en kötü durumdaki ikinci ekip oldu. Trabzonspor ise 56.48 milyon Euro transferden kazandığı para ile birlikte toplamda aldığı oyunculara 87.66 milyon Euro harcadı ve 31.38 milyon Euro zarara düştü.

EN FAZLA TRANSFER GÖZTEPE'DEN

Bu dönemde en fazla oyuncu satan veya yollarını ayıran kulüp ise Gençlerbirliği oldu. Ankara temsilcisi toplamda 181 oyuncusuyla yollarını ayırırken, 99 futbolcu ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden en fazla oyuncu transfer eden kulüp ise Göztepe. İzmir ekibi, son 6 sezon içerisinde 126 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.

6 KULÜP SADECE ARTIDA

Süper Lig'de 18 takım içerisinde 6 takım transferde kara geçerken, 12 ekip ise eksi bakiyede kaldı. Bursaspor, Beşiktaş, Kayserispor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor transfer harcamalarına dikkat ederken kasasına artı para koyarken; Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ise transferde kazandığı paradan çok harcama yaptı.