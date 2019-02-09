Göztepe'den zafer yemini!
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'den zafer yemini!

Göztepe'den zafer yemini!

Ligde son 3 maçından puan alamayan ve kupada da Yeni ’ya kaybeden , evinde ağırlayacağı karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

'de yarın Alanya'yı konuk edecek galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, rakibi karşısındaki şanssızlığına da bu maçta son vermeyi amaçlıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden ve kupada da 'dan eli boş dönen sarıkırmızılılar, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan , henüz kendi taraftarları önünde 3 puan siftahı yapamadı. Göztepe'yle çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Özdeş kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolcular da taraftarın tepkisini çekmeye başladı.

GÖZTEPE, ALANYA'YLA ŞANSSIZLIĞINI KIRACAK!

ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe, rakibi karşısında kötü seriye de son noktayı koymak istiyor. Sarı- kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle yaptığı son 6 maçta galip gelemedi. Göz-Göz, sahadan 2 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda turuncu-yeşilliler, İzmir temsilcisini tek golle yendi.

  1. 9.2.2019
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