Göztepe'den zafer yemini!
Ligde son 3 maçından puan alamayan ve kupada da Yeni Malatya’ya kaybeden Göztepe, evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.
Süper Lig'de yarın Alanya'yı konuk edecek Göztepe galibiyetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmezken, rakibi karşısındaki şanssızlığına da bu maçta son vermeyi amaçlıyor. Ligde son 3 maçını kaybeden ve kupada da Malatya'dan eli boş dönen sarıkırmızılılar, son üç iç saha maçından da galibiyet çıkaramadı. Bursaspor maçıyla teknik direktörlük koltuğuna oturan Kemal Özdeş, henüz kendi taraftarları önünde 3 puan siftahı yapamadı. Göztepe'yle çıktığı 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen Özdeş kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olurken, futbolcular da taraftarın tepkisini çekmeye başladı.
GÖZTEPE, ALANYA'YLA ŞANSSIZLIĞINI KIRACAK!
Alanyaspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe, rakibi karşısında kötü seriye de son noktayı koymak istiyor. Sarı- kırmızılılar, Akdeniz ekibiyle yaptığı son 6 maçta galip gelemedi. Göz-Göz, sahadan 2 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda turuncu-yeşilliler, İzmir temsilcisini tek golle yendi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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