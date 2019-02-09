Barış Şimşek VAR Koordinatörü oldu
09 Şubat 2019, Cumartesi
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VAR Koordinatörü oldu

Barış Şimşek VAR Koordinatörü oldu

Eski hakemi , VAR Koordinatörlüğü'ne getirildi.

hakemliğini bırakan , VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

  1. 9.2.2019 20:24
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