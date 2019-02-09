Avrupalı Yiğido
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, rotayı çizdi: “Akhisar’ı yenerek üst sıralara doğru ilerleyeceğiz. Transferlerin uyum sağlamasıyla birlikte hayallerimizi Avrupa kupaları olarak güncelledik.”
Kasımpaşa deplasmanından zaferle ayrılan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Pazartesi günü evlerindeki Akhisar maçını kazanarak bir seri yakalamak istediklerini söyledi. Başkan Otyakmaz, "Maalesef bir Alanya mağlubiyeti ardından, Trabzonspor beraberliğinden sonra nihayet 3 puanla Kasımpaşa deplasmanında tanıştık. Önümüzde çok önemli bir Akhisarspor karşılaşması var. Bu maçta alacağımız bir galibiyetle, hedefini koyduğumuz üst sıralara doğru ilerlemeye devam ederiz" dedi.
'BU SENE DE İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'
İyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini vurguladı. Mecnun Otyakmaz, "Biz Sivasspor olarak bütçemizle, yapımızla her zaman ilk 10'un içinde yer almak isteyen ve takımı ona göre şekillendiren bir kulübüz. Transferlerimizin uyum sağlamasıyla birlikte hayallerimizi Avrupa kupalarına katılmak olarak güncelledik. İyi bir takım ve moralli bir teknik heyetimiz var. Onlarla birlikte bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
DIABATE ROBINHO'YU ARATMAZ
Mecnun Otyakmaz, Leicester'dan kiralanan ve Kasımpaşa maçında yaptığı 2 asistle alkış alan Diabate'yi de övdü. Otyakmaz, "Diabate'nin biraz maç eksiği var. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Diabate izleyeceğiz. Yeri dolmayacak futbolcu yok. Robinho gitti yerine Diabate geldi. En az Robinho kadar katkı sağlayacak" yorumunu yaptı.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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