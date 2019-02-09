Avrupalı Yiğido

Kasımpaşa deplasmanından zaferle ayrılan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, Pazartesi günü evlerindeki Akhisar maçını kazanarak bir seri yakalamak istediklerini söyledi. Başkan Otyakmaz, "Maalesef bir Alanya mağlubiyeti ardından, Trabzonspor beraberliğinden sonra nihayet 3 puanla Kasımpaşa deplasmanında tanıştık. Önümüzde çok önemli bir Akhisarspor karşılaşması var. Bu maçta alacağımız bir galibiyetle, hedefini koyduğumuz üst sıralara doğru ilerlemeye devam ederiz" dedi.

'BU SENE DE İYİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'



İyi bir takıma sahip olduklarının altını çizen Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini vurguladı. Mecnun Otyakmaz, "Biz Sivasspor olarak bütçemizle, yapımızla her zaman ilk 10'un içinde yer almak isteyen ve takımı ona göre şekillendiren bir kulübüz. Transferlerimizin uyum sağlamasıyla birlikte hayallerimizi Avrupa kupalarına katılmak olarak güncelledik. İyi bir takım ve moralli bir teknik heyetimiz var. Onlarla birlikte bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



DIABATE ROBINHO'YU ARATMAZ



Mecnun Otyakmaz, Leicester'dan kiralanan ve Kasımpaşa maçında yaptığı 2 asistle alkış alan Diabate'yi de övdü. Otyakmaz, "Diabate'nin biraz maç eksiği var. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Diabate izleyeceğiz. Yeri dolmayacak futbolcu yok. Robinho gitti yerine Diabate geldi. En az Robinho kadar katkı sağlayacak" yorumunu yaptı.