Spor Toto Süper Lig'den haberler (07.02.2019)

Spor Toto Süper Lig'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



JEROME'YE 2 MAÇ CEZA

PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. Fenerbahçe maçında Sadık'a yaptığı sert hareketle kırmızı kart gören Göztepeli Jerome'ye 2 maç ceza verildi. Çeşitli nedenlerden Erzurum ve Rizespor'a 75 bin, Sivas ile Konyaspor'a da 20 bin para cezası uygulandığı kaydedildi.



'ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ'

Ankaragücü, hakem yönetimi hakkında flaş bir açıklama yaptı. Başkent ekibi, Alanya maçında hatalı kararlar verdiğini iddia ettikleri VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın Kasımpaşa maçına atanmasına tepki gösterdi, "Adil yönetim istiyoruz" diye yazılı bir açıklama yaptı.



SİVASSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Sahasında Akhisarspor'u konuk edecek Sivasspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kasımpaşa galibiyetiyle moral kazanan kırmızı-beyazlılarda antrenmana; rahatsızlığı nedeniyle Özer Hurmacı katılmazken, Kone ve Torje ise takımdan ayrı salonda çalıştı.



'PSİKOLOJİK GÜÇ

İkinci yarıya 3'te 3'le başlayan Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, bu başarının altında yatan gerçeği, camianın desteği olarak gösterdi. Buruk, "Camianın bizim yanımızda olması, psikolojik anlamda bizi güçlendirdi. İç sahada Antalya ile çok zorlu bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.



'TARIK ÇAMDAL 2 HAFTAYA HAZIR'

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, G.Saray'da eleştirilere maruz kalan yeni transferleri Tarık Çamdal'ın beklediğinden iyi çıktığını söyledi. Korkmaz, "Bireysel olarak iyi çalışmış. Fiziksel olarak fazla eksiği yok. Koordinasyonunu iki haftada sağlarsa takımla oynayabilir" diye konuştu.



GÖZTEPE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ligde 2. yarıda henüz puanla tanışamayan Göztepe, kupada da Y.Malatya'ya kaybederek kötü gidişatı sürdürdü. İzmir ekibi, son haftalarda gol atmakta da zorlanıyor. Son 3 maçını boş geçen sarı-kırmızılılarda, Ghilas'ın sakatlığı sürerken, Jerome'un da cezalı olması Alanya maçı öncesinde Kemal Özdeş'i kara kara düşündürüyor.