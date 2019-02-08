Spor Toto Süper Lig'den haberler (07.02.2019) – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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'den haberler (07.02.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (07.02.2019)

'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

JEROME'YE 2 MAÇ CEZA
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı. maçında Sadık'a yaptığı sert hareketle kırmızı kart gören Göztepeli Jerome'ye 2 maç ceza verildi. Çeşitli nedenlerden ve Rizespor'a 75 bin, ile 'a da 20 bin para cezası uygulandığı kaydedildi.

'ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ'
Ankaragücü, hakem yönetimi hakkında flaş bir açıklama yaptı. Başkent ekibi, Alanya maçında hatalı kararlar verdiğini iddia ettikleri VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın maçına atanmasına tepki gösterdi, "Adil yönetim istiyoruz" diye yazılı bir açıklama yaptı.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK VAR
Sahasında Akhisarspor'u konuk edecek , hazırlıklarını sürdürüyor. Kasımpaşa galibiyetiyle moral kazanan kırmızı-beyazlılarda antrenmana; rahatsızlığı nedeniyle katılmazken, Kone ve Torje ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

'PSİKOLOJİK GÜÇ
İkinci yarıya 3'te 3'le başlayan Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, bu başarının altında yatan gerçeği, camianın desteği olarak gösterdi. Buruk, "Camianın bizim yanımızda olması, psikolojik anlamda bizi güçlendirdi. İç sahada Antalya ile çok zorlu bir maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

'TARIK ÇAMDAL 2 HAFTAYA HAZIR'
Antalyaspor Bülent Korkmaz, G.Saray'da eleştirilere maruz kalan yeni transferleri 'ın beklediğinden iyi çıktığını söyledi. Korkmaz, "Bireysel olarak iyi çalışmış. Fiziksel olarak fazla eksiği yok. Koordinasyonunu iki haftada sağlarsa takımla oynayabilir" diye konuştu.

GÖZTEPE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Ligde 2. yarıda henüz puanla tanışamayan Göztepe, kupada da Y.Malatya'ya kaybederek kötü gidişatı sürdürdü. ekibi, son haftalarda gol atmakta da zorlanıyor. Son 3 maçını boş geçen sarı-kırmızılılarda, Ghilas'ın sakatlığı sürerken, Jerome'un da cezalı olması Alanya maçı öncesinde 'i kara kara düşündürüyor.

  1. 8.2.2019
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