Spor Toto Süper Lig'den haberler (06.02.2019) – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Spor Toto 'den haberler (06.02.2019)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (06.02.2019)

Spor Toto 'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

Spor Toto 'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

KONYA'DA GÖZLER JAHOVIC'TE
maçında gözler Jahovic'in üzerinde olacak. En son karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, 4 maçtır sessiz kaldı. 'ın özel olarak ilgilendiği Makedon santrfor, karşısında gol orucunu bozmak istiyor.

ANTALYASPOR'DA TARIK İDMANDA
İkinci yarıya kötü bir giriş yapan ve Beşiktaş karşısında bozguna uğrayan , kritik Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda ara transferde kadroya katılan G.Saraylı eski sağ bek da dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

CİSSOKHO KADRO DIŞI BIRAKILDI
Antalyaspor'da, sezon başında Yeni Malatya'dan edilen Aly Cissokho, kaldı. Yönetimin, 16 maçta oynayan Fransız sol beki kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması olarak gösterildi.

BAŞAKŞEHİR'DE KEYİFLER YERİNDE
Süper Lig'de 2. sıradaki G.Saray'ın 8 puan önünde liderliğini sürdüren Başakşehir, sahasında oynayacağı kritik Erzurumspor maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Futbolcuların oldukça moralli gözüktüğü antrenman, yapılan çift kale maçla tamamlandı.

EFECAN'A BÜYÜK İLGİ
'da adı G.Saray'la anılan başarılı orta saha Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan, futbolseverlerin formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALANYA'DA İKİ EKSİK
Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor. Morallerin zirve yaptığı turuncu-yeşillilerde, yönetimindeki antrenmanda Sackey ve yeni transfer Joel Obi, takımdan ayrı olarak çalıştılar.

TFF'YLE ERZURUMSPOR ZİRVESİ
'ye evinde 1-0 yenildiği maçın ardından hakem hatalarından yakınan ve MHK Başkanı 'nu istifaya davet eden Erzurumspor, 'yle zirve yaptı. Başkan Hüseyin Üneş, TFF Başkanı ve Namoğlu'yla görüştü. Görüşmenin ardından Üneş, Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.

KHUBULOV GÖNDERİLDİ
Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Khubulov'a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KEMBO LİSTE DIŞI
Bursaspor, 24 oyuncunun bulunduğu listeyi TFF'ye iletti. Yeşil-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Kongolu kanat oyuncusu Jires Kembo ile Alper Ademoğlu, listede yer almadı. İki isim de kendilerine kulüp bulamadıkları için kalmıştı.

AKİGO KUPADA MORAL ARIYOR
Ligde son 3 maçını kaybederek son sıraya inen Akhisar, son şampiyonu olduğu kupada bugün Kasımpaşa'yı, ligde de Sivas'ı devirerek yeni bir sayfa açmak istiyor. , "Bu maçlardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.

  1. 7.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig'den haberler (06.02.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN