Spor Toto Süper Lig'den haberler (06.02.2019)

Spor Toto Süper Lig'den 20. hafta sona erdi. Lige dair günün öne çıkan gelişmelerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



KONYA'DA GÖZLER JAHOVIC'TE

Yeni Malatya maçında gözler Jahovic'in üzerinde olacak. En son Kasımpaşa karşısında 2 gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Jahovic, 4 maçtır sessiz kaldı. Aykut Kocaman'ın özel olarak ilgilendiği Makedon santrfor, Malatya karşısında gol orucunu bozmak istiyor.



ANTALYASPOR'DA TARIK İDMANDA

İkinci yarıya kötü bir giriş yapan ve Beşiktaş karşısında bozguna uğrayan Antalyaspor, kritik Rize maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda ara transferde kadroya katılan G.Saraylı eski sağ bek Tarık Çamdal da dünkü antrenmanda takımla çalıştı.



CİSSOKHO KADRO DIŞI BIRAKILDI

Antalyaspor'da, sezon başında Yeni Malatya'dan transfer edilen Aly Cissokho, kadro dışı kaldı. Yönetimin, 16 maçta oynayan Fransız sol beki kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması olarak gösterildi.



BAŞAKŞEHİR'DE KEYİFLER YERİNDE

Süper Lig'de 2. sıradaki G.Saray'ın 8 puan önünde liderliğini sürdüren Başakşehir, sahasında oynayacağı kritik Erzurumspor maçı hazırlıklarını keyifli bir şekilde sürdürüyor. Futbolcuların oldukça moralli gözüktüğü antrenman, yapılan çift kale maçla tamamlandı.



EFECAN'A BÜYÜK İLGİ

Alanyaspor'da adı G.Saray'la anılan başarılı orta saha Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Efecan, futbolseverlerin formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



ALANYA'DA İKİ EKSİK

Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor. Morallerin zirve yaptığı turuncu-yeşillilerde, Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda Sackey ve yeni transfer Joel Obi, takımdan ayrı olarak çalıştılar.



TFF'YLE ERZURUMSPOR ZİRVESİ

Çaykur Rize'ye evinde 1-0 yenildiği maçın ardından hakem hatalarından yakınan ve MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu istifaya davet eden Erzurumspor, TFF'yle zirve yaptı. Başkan Hüseyin Üneş, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Namoğlu'yla görüştü. Görüşmenin ardından Üneş, Demirören'e üzerinde adının yazılı olduğu Erzurumspor forması ve aksesuar takdim etti.



KHUBULOV GÖNDERİLDİ

Erzurumspor, Arsen Khubulov ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Khubulov'a formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



KEMBO LİSTE DIŞI

Bursaspor, 24 oyuncunun bulunduğu listeyi TFF'ye iletti. Yeşil-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Kongolu kanat oyuncusu Jires Kembo ile Alper Ademoğlu, listede yer almadı. İki isim de kendilerine kulüp bulamadıkları için kalmıştı.



AKİGO KUPADA MORAL ARIYOR

Ligde son 3 maçını kaybederek son sıraya inen Akhisar, son şampiyonu olduğu kupada bugün Kasımpaşa'yı, ligde de Sivas'ı devirerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, "Bu maçlardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.