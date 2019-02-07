Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
Ligde haftanın ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
YARIN:
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
9 ŞUBAT CUMARTESİ:
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
10 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
11 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
- 7.2.2019 11:10
- Güncelleme: 7.2.2019 11:54
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Fabian, ABD’ye gidiyor
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Yorum
FB li Bize ne Fabiandan, nereye gittiğinden kapı komşumuz mu?isterse marsa gitsin.
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 1
Yorum
FB Siz hiç konuşmayın. Klübü batıran grupsunuz. Gulianoyu araplardan başka isteyen yok.souzada öle.sanki avrupa devleri 20şer milyon verdi.
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Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'yabancı' kavgası
Toplam 1
Yorum
KUŞLAR galatasarayın önüne taş koymakta birebirsiniz yine gs korkusu saldı size kuşlar
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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