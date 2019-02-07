Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
07 Şubat 2019, Perşembe
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'de 21. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

Ligde haftanın ilk maçında Kayserispor ile yarın 'de karşı karşıya gelecek.

'de 21. haftanın perdesi yarın 'de oynanacak Kayserispor- maçıyla açılacak.

Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor ()

11 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

  1. 7.2.2019 11:10
  2. Güncelleme: 7.2.2019 11:54
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