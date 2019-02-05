Kasımpaşa'da kupa mesaisi
05 Şubat 2019, Salı
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'da kupa mesaisi

Kasımpaşa'da kupa mesaisi

çeyrek final ilk maçında 7 Şubat Perşembe günü Akhisarspor'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Syam Ben Youssef ve Stipe Perica'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 6.2.2019 01:15
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