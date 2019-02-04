Süper Lig'de günün özeti! (04.02.19)
07 Mayıs 2019, Salı
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Süper Lig'de günün özeti! (04.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (04.02.19)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

YASİN ÖZTEKİN KRİZİ

Ligde üst üste Y.Malatya, G.Saray ve F.Bahçe'ye yenilen 'de takımın en skorer oyuncusu Yasin, son 2 haftada kulübeye mahkum oldu. Bu sezon attığı 7 golle İzmir ekibine çok kritik puanlar kazandıran tecrübeli futbolcuya, Kemal Özdeş tarafından ilk 11'de forma verilmemesine taraftarlar da sosyal medyadan tepki gösterdi.

BARIŞ ALICI KANATLANACAK

'un Fenerbahçe'den kiraladığı Barış Alıcı, hedefinin Avrupa'da ve A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Genç yetenek, orta sahanın sağında ve solunda oynayabildiğini belirterek, "Sağ kanatta biraz daha rahatım ama sağ ya da sol kanat fark etmiyor. Genelde kanatlarda kendimi rahat sergiliyorum" ifadelerini kullandı.

DUVARI AŞAMADIK

Saahasında 'la berabere kalan Y.Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı, rakip savunmaya takıldıklarını vurguladı. Ravcı, "Beraberliği yakaladıktan sonra galip gelmek için gayret gösterdik. Ancak Kayseri takım halinde çok iyi savunma yaptı" yorumunu yaptı.

KRAVETS'TEN SİFTAH

Kayserispor'un Ukraynalı santrforu Artem Kravets, 'de ilk golünü atarak siftah yaptı. Malatya deplasmanında takımının tek golünü atan 29 yaşındaki milli forvet, bu sezonki 9. maçında ligde ağları havalandırdı. Bu sezon kupada oynadığı maçlarda 3 kez fileleri sarsan Kravets, ligde de gol bularak sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü.

SİVASSPOR'DA DIABATE SÜRPRİZİ

Spor Toto Süper Lig'de 'yı deplasmanda 3-1 yenerek flaş bir skorun altına imza atan 'un devre arası İngiltere'de Leicester City'den kiraladığı yeni transferi Fousseni Diabate'nin performansı göz kamaştırdı. Yiğidolar'ın attığı ilk 2 golün asistini yapan 23 yaşındaki Malili sol kanat, kırmızı-beyazlı camianın da yüzünü güldürdü.

ANKARAGÜCÜ'NDE MORALLER BOZUK

Trabzon deplasmanından puansız ayrılan Ankaragücü, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına moralsiz bir şekilde başladı. İdmana sakatlığı bulunan Heurtaux katılmazken, tedavisi süren kaleci Hopf takımdan ayrı çalıştı. karşılaşmasında oynayanlar ise günü izinli geçirdi.

  1. 4.2.2019
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