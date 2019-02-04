Bursa'da Anadolu derbisi
4 maçtır yenilmeyen Bursa ve Konya, Bursa’da kozlarını paylaşacak. Konya kazanırsa 3. sıraya çıkacak, Timsah ise 2 aylık 3 puan hasretine son verecek.
Süper Lig'in iki önemli camiasını karşı karşıya getirecek maçta Bursaspor, Konyaspor'u bugün saat 20.00'de ağırlayacak. Ligde en son galibiyetini 2 Aralık 2018'de Alanya'ya karşı alan Timsah, yaklaşık 2 aydır galibiyete hasret. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, kendisi gibi 4 maçtır bileği bükülmeyen renktaşını eli boş gönderip üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde 14 maçı Bursa kazanırken, 8 karşılaşmada gülen taraf Konya oldu. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle Sakho yok. Konyaspor'da da Hurtado, Hadziahmetovic, Jonsson, Traore ve Selim Ay forma giyemeyecek.
- 4.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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