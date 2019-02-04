Bursa'da Anadolu derbisi
07 Mayıs 2019, Salı
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Bursa'da Anadolu derbisi

Bursa'da Anadolu derbisi

4 maçtır yenilmeyen Bursa ve Konya, Bursa’da kozlarını paylaşacak. Konya kazanırsa 3. sıraya çıkacak, Timsah ise 2 aylık 3 puan hasretine son verecek.

'in iki önemli camiasını karşı karşıya getirecek maçta , 'u bugün saat 20.00'de ağırlayacak. Ligde en son galibiyetini 2 Aralık 2018'de Alanya'ya karşı alan Timsah, yaklaşık 2 aydır galibiyete hasret. Son 4 maçından beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, kendisi gibi 4 maçtır bileği bükülmeyen renktaşını eli boş gönderip üst sıralara tırmanmak istiyor. Ligde 31 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde 14 maçı Bursa kazanırken, 8 karşılaşmada gülen taraf Konya oldu. 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlandı. Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle Sakho yok. Konyaspor'da da Hurtado, Hadziahmetovic, Jonsson, Traore ve Selim Ay forma giyemeyecek.

  1. 4.2.2019
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