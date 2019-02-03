Süper Lig'de günün özeti! (02.02.19)

Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



BAŞAKŞEHİR AKHİSAR'DA

Lig lideri Başakşehir, son sıradaki Akhisarspor'a tam kadro gitti. Hafif sakatlıkları bulunan Bajic ile Alparslan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Akigolar'da ise teknik direktör Cihat Arslan cezası nedeniyle kulübede yok. Arslan, "Kazanmak için çıkacağız" dedi.



GÖZTEPE POTAYA DOĞRU

Ligin ikinci yarısında Malatya ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından F.Bahçe'ye de yenilen Göztepe'de moraller bozuldu. 22 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Göz-Göz'de Ghilas sakatlanmıştı. Jerome de kırmızı kart görünce elde başka forvet kalmadı.



GALİBİYET SERİSİ LAZIM

Ç. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugünkü Erzurum maçının final niteliğinde olduğunu söyledi. Kartal, "Öncelikle komşuluk, dostluk kazansın. İçeride dışarıda her maçtan puan çıkarmak zorundayız. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



UMUDU NAYİR

Bursa'nın, yarınki Konya maçında santrfor Diafra Sakho'nun sakatlığında gol silahı Umut Nayir olacak. Bu sezon 13 maçta 4 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, son 3 maçın tamamında 90 dakika oynadı. Ligde 655 dakika süre alan Nayir, 218 dakikada bir gol atmayı başardı.



ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Son 4 maçın 3'ünü kazanan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, Bursa'dan galibiyet çıkaracaklarına inandığını söyledi. Ligi ilk üçte bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Kocaman, "Kupadan elendik ama Avrupa'ya gitme hedefinden vazgeçmedik" dedi.