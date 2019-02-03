Süper Lig'de günün özeti! (02.02.19) – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Süper Lig'de günün özeti! (02.02.19)

Süper Lig'de günün özeti! (02.02.19)

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BAŞAKŞEHİR AKHİSAR'DA
Lig lideri , son sıradaki Akhisarspor'a tam kadro gitti. Hafif sakatlıkları bulunan Bajic ile Alparslan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Akigolar'da ise cezası nedeniyle kulübede yok. Arslan, "Kazanmak için çıkacağız" dedi.

GÖZTEPE POTAYA DOĞRU
Ligin ikinci yarısında ve mağlubiyetlerinin ardından F.Bahçe'ye de yenilen 'de moraller bozuldu. 22 puanda kalan ve düşme potasına yaklaşan Göz-Göz'de Ghilas sakatlanmıştı. Jerome de kırmızı kart görünce elde başka forvet kalmadı.

GALİBİYET SERİSİ LAZIM
Ç. Rizespor Başkanı Hasan , bugünkü maçının final niteliğinde olduğunu söyledi. Kartal, "Öncelikle komşuluk, dostluk kazansın. İçeride dışarıda her maçtan puan çıkarmak zorundayız. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

UMUDU NAYİR
Bursa'nın, yarınki maçında santrfor Diafra Sakho'nun sakatlığında gol silahı Umut Nayir olacak. Bu sezon 13 maçta 4 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, son 3 maçın tamamında 90 dakika oynadı. Ligde 655 dakika süre alan Nayir, 218 dakikada bir gol atmayı başardı.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK
Son 4 maçın 3'ünü kazanan 'da teknik direktör , Bursa'dan galibiyet çıkaracaklarına inandığını söyledi. Ligi ilk üçte bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Kocaman, "Kupadan elendik ama Avrupa'ya gitme hedefinden vazgeçmedik" dedi.

  1. 3.2.2019
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