Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın programı açıklandı
01 Şubat 2019, Cuma
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'de 21. ve 22. haftanın programı açıklandı

Süper Lig'de 21. ve 22. haftanın programı açıklandı

Spor Toto 'de 21. ve 22. haftanın maç programı belli oldu.

yapılan açıklamaya göre 'de 21. ve 22. haftanın maç programı şöyle:

21. HAFTA:

8 Şubat Cuma:

20.30 Kayserispor-Fenerbahçe ()

9 Şubat Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Medipol -Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor ()

11 Şubat Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

22. HAFTA:

15 Şubat Cuma:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray ()

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

  1. 1.2.2019 21:16
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