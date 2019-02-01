"Obertan'la uçarız"
Erzurumspor’da Mehmet Özdilek, yeni transferleri M.Unitedlı eski Fransız yıldızla büyük sıkıntı yaşadıkları gol problemini aşacaklarını söyledi.
Erzurumspor'da yeni transferler için toplu imza töreni düzenlendi. Dadaş, Serkan Kurtuluş, Eduok, Opseth, Obertan, Kanstrup ve Muhammed'le imza şov yaptı.
Rizespor'la kritik bir maça çıkacak Erzurum'da, yeni transferler Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in yüzünü güldürdü. Özellikle Levski Sofya'dan alınan M.Unitedlı eski Fransız yıldız Gabriel Obertan'ın takıma çok faydalı olacağını vurgulayan Şifo Mehmet, "Beşiktaş maçında; doğru tercihler, pasın şiddeti konularında istediğimiz bağlantıları çok fazla yapamadık. Bu biraz da tecrübeyle alakalı. O tercihleri görmek, o final paslarını atabilmek adına Obertan'ı aldık. Bizim açımızdan bu işi yapabilecek tecrübeli, kaliteli ve geçmişi çok güçlü bir oyuncu. O da kamptan geliyor. Fiziksel olarak yüzde 5-10'luk kaybı var ama bu çok önem teşkil etmeyecektir, 1 haftada toparlayacaktır. Çünkü bu tür oyuncuya ihtiyacımız vardı, onu da Obertan ile kapattığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
OKAN BURUK'TAN ERZURUM'A GÖZDAĞI
Alt sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta Erzurumspor'a konuk olacak Ç.Rize'de Okan Buruk, iddialı açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcı, "Erzurum deplasmanı zor ve rakibin evinde kazanma isteği olacak. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da arttı" diye konuştu.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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