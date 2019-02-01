Antalya'dan transfer şov!

Tranferin son gününe damga vuran takım Antalyaspor oldu. Transfer tahtasını son gün açtıran Akdeniz ekibi, 3 futbolcuyu alarak şov yaptı. G.Saray'dan ayrılan sol bek Tarık Çamdal, kanat oyuncuları Portekiz'de Aves'ten Brezilyalı Amilton ile Belenenses'ten Fredy, kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzaları attı. 27 yaşındaki Tarık'la 6 aylık anlaşılırken, milli futbolcu maç başı dahil, hiçbir ücret almayacak ve performansa göre yeniden masaya oturulacak.

"BURADA YENİDEN DOĞACAĞIM"

28 yaşındaki Fredy ile 1.5, 29 yaşındaki Amilton ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşan Antalya'da Başkan Ali Şafak Öztürk imza töreninde, "Transferlerden beklentimiz çok yüksek. Gelecek yılın iskeletini oluşturuyoruz" dedi. G.Saray'da son olarak 26 Aralık 2017'de Buca'ya karşı kupada sahaya çıkan ve bonservisi ile aldığı ücret büyük eleştiri konusu olan Tarık ise, "Burada yeniden doğmak istiyorum. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" ifadelerini kullandı.