Ankaragücü’nden 2 bomba daha
Ankaragücü, transfer tahtasını açtırdıktan sonra dur durak bilmiyor. Sarı-lacivertliler, Polonyalı stoper Pazdan ve Malili golcü Sacko ile başladığı imza şovunu önceki gün Hırvat stoper Kulusic, Yeni Zelandalı sağ açık Boyd, Yunan sağ bek Kitsiou ve sol açık Aydın Karabulut’la sürdürürken, transferin son gününde de iki bomba daha patlattı.
Başkent ekibi, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'de oynayan 28 yaşındaki Jamaikalı santrfor Dever Orgill ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Avusturya'da çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Orgill, 10 kez de Jamaika için ter döktü.
Ankaragücü'nün diğer transferi ise 29 yaşındaki Arjantinli orta saha Hector Canteros oldu. Kulübü Flamengo'dan ayrılan tecrübeli orta saha, sezonu Brezilya'da Chapecoense'de 34 maçta 2 gol, 3 asistle tamamladı. İki kez de Arjantin Milli Takımı'nda forma giyme başarısı gösteren Canteros'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
- 1.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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