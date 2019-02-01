Ankaragücü’nden 2 bomba daha

Başkent ekibi, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'de oynayan 28 yaşındaki Jamaikalı santrfor Dever Orgill ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Avusturya'da çıktığı 18 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Orgill, 10 kez de Jamaika için ter döktü.

Ankaragücü'nün diğer transferi ise 29 yaşındaki Arjantinli orta saha Hector Canteros oldu. Kulübü Flamengo'dan ayrılan tecrübeli orta saha, sezonu Brezilya'da Chapecoense'de 34 maçta 2 gol, 3 asistle tamamladı. İki kez de Arjantin Milli Takımı'nda forma giyme başarısı gösteren Canteros'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.