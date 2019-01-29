Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig'den 19. hafta sona erdi. Lig yarışı devam ederken ikinci yarıyı iyi geçirmek isteyen takımlar transfer çalışmalarına da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



SİVASSPOR'DA VIEIRA ŞOKU!

Sivasspor'un geçtiğimiz Cumartesi günü, Japonya'da Yokohama'dan transfer ettiği Hugo Vieira, çıktığı ilk antrenmanda dizinden sakatlık geçirmişti. 30 yaşındaki Portekizli golcünün çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yiğido'nun şanssız futbolcunun kontratını dondurabileceği bildirildi.



ERZURUM HAZIR KITA

Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen Erzurumspor, alt sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta Pazar günü Rizespor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına başlayan mavi-beyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı ve neşeli çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.



'TEK YÜREK OLURSAK HEDEFE ULAŞIRIZ'

Kasımpaşa galibiyetini Akhisar zaferiyle perçinleyen Rizespor, Süper Lig'de 11 hafta sonra sonuncu sıradan kurtuldu. İkinci yarıya müthiş başladıklarını vurgulayan Başkan Hasan Kartal, "Camia olarak bütünlüğümüzü korumalıyız. Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



KONYA TIRMANIŞTA

Antalyaspor'u eli boş gönderen Konyaspor'da 2. golün sahibi Sloven sağ bek Skubic, Aykut Kocaman'la hedef büyüttüklerini söyledi. Başarılı futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık. Ama daha yeni başladık. Çünkü bu sezon hedeflerimizi biliyoruz önümüzde daha çok maç var" dedi.



AKHİSARSPOR MUSA'NIN PEŞİNDE

Rize'den puansız ayrılıp, ateş hattına düşen Akhisarspor, transferin bitimine az bir süre kala arayışlarını hızlandırdı. Yeşil-siyahlıların, Antalya'nın 28 yaşındaki stoperi Musa Nizam'la el sıkıştığı öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitecek Musa, bu sezon ligde forma şansı bulamazken, kupada 5 maçta oynadı.