Spor Toto Süper Lig'den haberler – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Spor Toto Süper Lig'den haberler

'den 19. hafta sona erdi. Lig yarışı devam ederken iyi geçirmek isteyen takımlar çalışmalarına da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

'den 19. hafta sona erdi. Lig yarışı devam ederken iyi geçirmek isteyen takımlar çalışmalarına da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

SİVASSPOR'DA VIEIRA ŞOKU!
'un geçtiğimiz Cumartesi günü, 'da Yokohama'dan transfer ettiği Hugo Vieira, çıktığı ilk antrenmanda dizinden sakatlık geçirmişti. 30 yaşındaki Portekizli golcünün çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. Yiğido'nun şanssız futbolcunun kontratını dondurabileceği bildirildi.

ERZURUM HAZIR KITA
deplasmanından 1 puanla dönen Erzurumspor, alt sıraları yakından ilgilendiren final gibi maçta Pazar günü Rizespor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına başlayan mavi-beyazlılarda futbolcuların oldukça hırslı ve neşeli çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

'TEK YÜREK OLURSAK HEDEFE ULAŞIRIZ'
galibiyetini Akhisar zaferiyle perçinleyen Rizespor, Süper Lig'de 11 hafta sonra sonuncu sıradan kurtuldu. İkinci yarıya müthiş başladıklarını vurgulayan Başkan Hasan Kartal, "Camia olarak bütünlüğümüzü korumalıyız. Tek yürek olursak sezon sonunda hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

KONYA TIRMANIŞTA
'u eli boş gönderen 'da 2. golün sahibi Sloven sağ bek Skubic, 'la hedef büyüttüklerini söyledi. Başarılı futbolcu, "Önemli bir galibiyet aldık. Ama daha yeni başladık. Çünkü bu sezon hedeflerimizi biliyoruz önümüzde daha çok maç var" dedi.

AKHİSARSPOR MUSA'NIN PEŞİNDE
'den puansız ayrılıp, ateş hattına düşen Akhisarspor, transferin bitimine az bir süre kala arayışlarını hızlandırdı. Yeşil-siyahlıların, 'nın 28 yaşındaki stoperi Musa Nizam'la el sıkıştığı öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitecek Musa, bu sezon ligde forma şansı bulamazken, kupada 5 maçta oynadı.

  1. 29.1.2019
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