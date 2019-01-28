Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig'den 19. hafta devam ediyor. İkinci yarıyı iyi geçirmek isteyen takımlar çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



MERİH, 7 MİLYON EURO'YA ÇİZME'YE

Alanyaspor, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperi Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini 3.5 milyon Euro'ya Sporting Lizbon'dan aldı ve Serie A ekibi Sassuolo'ya 7 milyon euro'ya sattı. Bu sezon 19 maçta, 1 golle oynayan genç futbolcu, bugün Ankaragücü maçı sonrasında İtalya'ya gidecek.



LİDER HAZIR KITA

Lider Başakşehir, bugün Kasımpaşa'yla evinde 20.00'de kozlarını paylaşacak. Turuncu-lacivertlilerde eksik futbolcu bulunmazken, Paşa'da Diagne ile Josue Sa kırmızı, kaptan Veysel Sarı sarı kart cezası, Khalili ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



MALATYALI'YA KAMARA'DAN JEST

Yeni Malatyaspor'un imza aşamasına getirdiği Fulham'ın Fransız golcüsü Kamara, geçirdiği ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle "Kamara geldi mi?" diye adını sayıklayan taraftar Batın Çetin'i telefonla görüntülü aradı. Kamara, genç taraftarın "Seni Malatyaspor'da görmek istiyorum" sözlerine, "İnşallah" cevabını verdi.



ERYAMAN AÇILIYOR

Ankara'da 22 bin kişilik Eryaman Stadı, bugün 20.00'de Ankaragücü-Alanya maçıyla açılıyor. Sarı- lacivertlilerde, kaleci Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan ve Heurtaux sakat, Pinto ise cezalı. Alanya'da ise sakat olan Sackey dışında eksik yok.