Spor Toto Süper Lig'de görünüm
28 Ocak 2019, Pazartesi
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'de görünüm

Ligde 19. hafta maçları tamamlandı - ilk sıradaki yerini korudu.

'in 19. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.

Ligde , 'yı 2-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.

, Evkur 'u 3-2 yenerken, MKE Ankaragücü Ankara'da açılışı yapılan Eryaman Stadı'ndaki ilk maçında Aytemiz 'a 2-0 yenildi.

SONUÇLAR

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1

-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Akhisarspor: 3-1

Atiker Konyaspor-Antalyaspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-0

MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 19 12 5 2 28 10 18 41
2. GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32
4. ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
5. TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30
6. BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7. KASIMPAŞA 19 9 2 8 37 31 6 29
8. ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25
10. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24
11. BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
12. GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21
14. FENERBAHÇE 19 4 8 7 20 27 -7 20
15. MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20
16. ÇAYKUR RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17
18. AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17

  1. 28.1.2019 23:56
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