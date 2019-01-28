Halil Umut Meler'e bu hafta maç yok
Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir maçta görev alamadı.
Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da Video Yardımcı Hakem hizmeti vermişti.
- 28.1.2019 14:30
- Güncelleme: 28.1.2019 14:31
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Halil Umut Meler'e bu hafta maç yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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