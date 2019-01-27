Timsah klasiği
27 Ocak 2019, Pazar
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Timsah klasiği

Timsah klasiği

Haftalardır galibiyet özlemi çeken iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. Bursa 18 hafta sonunda 11. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galibiyet özlemi çeken iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. öne geçtiği karşılaşmada skor avantajını kullanamazken, 10 kişi tamamladığı maçta bir puanı kurtardı. 18 hafta sonunda 11. beraberliğini elde eden Timsah, bu alanda zirveye çıkarken, sarı-kırmızılılar da bu sezon 6. kez sahadan bir puanla ayrıldı. Maçın ilk tehlikeli atağı 20'de yaşandı.

KALECİLER DEVLEŞTİ

Mensah'ın sert şutunda Muhammed başarılıydı. 23'te Umut Nayir, uygun durumda kötü vurunca fırsatı harcadı. 28'de Muhammed, bu kez Kravets'in şutunda gole izin vermedi. 30'da Lima'nın direkten dönen şutunu takip eden Yusuf, fileleri havalandırdı: 0-1. 48'de Umut'un indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Sapunaru, skoru eşitledi: 1-1.

  1. 27.1.2019
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