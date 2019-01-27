Konyaspor'dan kritik 3 puan
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Atiker Konyaspor, Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Atiker Konyaspor'un gollerini Jevtovic ve Skubic kaydetti.
Konyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e çıkartarak 4.sıraya yükselirken Antalyaspor, 28 puan ile 8.sıradaki yerini korudu.
(Ayrıntılar az sonra...)
- 27.1.2019 15:54
- Güncelleme: 27.1.2019 18:05
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Konyaspor'dan kritik 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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