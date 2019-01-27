Konyaspor'dan kritik 3 puan
27 Ocak 2019, Pazar
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Konyaspor'dan kritik 3 puan

Konyaspor'dan kritik 3 puan

Spor Toto 'in 19.haftasında , 'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 'in 19.haftasında , konuk ettiği 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Atiker Konyaspor'un gollerini Jevtovic ve Skubic kaydetti.

Konyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e çıkartarak 4.sıraya yükselirken Antalyaspor, 28 puan ile 8.sıradaki yerini korudu.

(Ayrıntılar az sonra...)

  1. 27.1.2019 15:54
  2. Güncelleme: 27.1.2019 18:05
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