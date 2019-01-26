Süper Lig'de günün özeti! (25.01.19)
26 Ocak 2019, Cumartesi
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'de günün özeti! (25.01.19)

Süper Lig'de günün özeti! (25.01.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ANKARAGÜCÜ'NDE BEYAZ SAYFA

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Alanya maçının önemine dikkat çekti. 6-0'lık yenilgisinin ardından yeni bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Kaplan, "Taraftarlarımızın büyük desteğiyle kenetlenerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KORKMAZ: SABIR BAŞARI GETİRECEK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ligde yukarılara oynamanın biraz sabır gerektirdiğini belirten tecrübeli hoca, "Camiadan bu sabrı bekliyoruz. Doğru bir projeyle bu hedeflere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

BURSA'DA AYBABA REKOR MAÇINDA

Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugünkü maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde 'deki 600'üncü maçına çıkacak. 19 yıldır teknik adamlık yapan Aybaba, Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ilk teknik direktör olma unvanını da alacak.

SIRADA GALATASARAY VAR

, bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. İzmir'de F.Bahçe ve 'ı yenen sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ı da puansız gönderip Malatya mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Göz-Göz'de cezalı Alpaslan'ın dışında Ghilas, Traore, Hakan ve Kerem'in sakatlıkları bulunuyor.


İHRACATA TAM DESTEK GELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ekonominin lokomotifi olan ihracatı futbolseverlerle buluşturmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'yla işbirliğine gitti. Süper Lig takımları, 19'uncu hafta maçlarına "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıkacak.


AL-HUDAIFI DİGİTURK'TE

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Digiturk, üst yönetim kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Spor yayıncılığında büyük bir tecrübeye sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, 1 Şubat itibariyle Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.

  1. 26.1.2019
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