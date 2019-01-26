Süper Lig'de günün özeti! (25.01.19)

ANKARAGÜCÜ'NDE BEYAZ SAYFA



Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Alanya maçının önemine dikkat çekti. 6-0'lık Galatasaray yenilgisinin ardından yeni bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Kaplan, "Taraftarlarımızın büyük desteğiyle kenetlenerek kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KORKMAZ: SABIR BAŞARI GETİRECEK



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ligde yukarılara oynamanın biraz sabır gerektirdiğini belirten tecrübeli hoca, "Camiadan bu sabrı bekliyoruz. Doğru bir projeyle bu hedeflere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.



BURSA'DA AYBABA REKOR MAÇINDA



Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, bugünkü Kayserispor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde Süper Lig'deki 600'üncü maçına çıkacak. 19 yıldır teknik adamlık yapan Aybaba, Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ilk teknik direktör olma unvanını da alacak.



SIRADA GALATASARAY VAR

Göztepe, bugün Galatasaray'ı ağırlayacak. İzmir'de F.Bahçe ve Beşiktaş'ı yenen sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ı da puansız gönderip Malatya mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Göz-Göz'de cezalı Alpaslan'ın dışında Ghilas, Traore, Hakan ve Kerem'in sakatlıkları bulunuyor.



İHRACATA TAM DESTEK GELDİ



Türkiye İhracatçılar Meclisi, ekonominin lokomotifi olan ihracatı futbolseverlerle buluşturmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'yla işbirliğine gitti. Süper Lig takımları, 19'uncu hafta maçlarına "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıkacak.



AL-HUDAIFI DİGİTURK'TE



Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Digiturk, üst yönetim kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Spor yayıncılığında büyük bir tecrübeye sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, 1 Şubat itibariyle Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.