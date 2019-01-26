Kayserispor ile Bursaspor puanları paylaştı
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 tamamlanırken Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'deki 600. maçını geride bıraktı.
Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri Yusuf Erdoğan ve Cristian Sapunaru'dan geldi.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'de 600. maçına çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Çimen xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Lopes xx, Umut x, Deniz x (Levent dk. 90 ?), Kravets x (Hasan dk. 59 x), Varela x (Kucher dk. 73 x), Chery xx, Sapunaru xxx, Mensah x, Kana xx, Atilla x
Yedekler: Muammer, Emre, Abdullah, Hakan, Kazım, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Bursaspor: Muhammed x, Ertuğrul xx, Lima xx (Sakho dk. 70 x), Badji xx, Yusuf xxx, Umut Nayir x, Chedjou xx, Aytaç xx (Saivet dk. 86 ?), Cengiz xx, Tunay xx (Shehu dk. 80 x), Burak x
Yedekler: Okan, Vergini, Latovlevici, Furkan Soyalp, Furkan Emre Ünver, Onur, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Sapunaru (dk. 48) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf (dk. 30) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Mensah (dk. 55) (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı Kartlar: Sapunaru, Mensah, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Yusuf, Burak (Bursaspor)
- 26.1.2019 18:03
- Güncelleme: 26.1.2019 18:05
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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