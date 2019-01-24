Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Beşiktaş, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak 3 müsabakayla tamamlanacak.
Süper Lig'de 19. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
- 24.1.2019 10:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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