Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu
24 Ocak 2019, Perşembe
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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'in 19. haftasında yarın, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor:
19.00 Göztepe - Galatasaray:

27 Ocak Pazar
13.30 - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 - Antalyaspor:
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 - Kasımpaşa:
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
  1. 24.1.2019 12:19
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