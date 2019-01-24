Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Yarın
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
- 24.1.2019 12:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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