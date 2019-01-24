Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig'den ikinci yarı başladı. İyi bir yarı geçirmek isteyen takımlar çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



MALATYA BEKLEMEDE

Fulham'dan Fransız golcü Kamara ve Kongolu maestro Kebano'nun transferini bitirmek için Ada'ya giden Y.Malatya Başkanı Adil Gevrek, pazarlığı sürdürüyor. Kamara'nın sarı-kırmızılılarda oynamak istediği ve transferin an meselesi olduğu, Kebano'da ise pürüz olduğu bildirildi.



DİABATE'DEN TRABZONSPOR'A GÖZDAĞI

Trabzonspor'u ağırlayacak Sivasspor'un Premier Lig ekibi Leicester'dan yeni transferi Fousseni Diabate, iddialı konuştu. 23 yaşındaki Malili sol açık, "İlk önce takımın hedeflerini düşünüyorum. Bireysel olarak da gol atmayı arzuluyorum ve elimden geleni yapacağım. İçeride oynayacağız ve taraftarımızı üzmemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



YATABARE'YE İZİN ÇIKMADI

Konyaspor'da transferin gözdesi olan Yatabare için yeşil-beyazlılardan açıklama geldi. İkinci Başkan Selçuk Aksoy, "Erzurumspor'un Yatabare için bize bir teklifi oldu. Biz açıkçası onu değerlendirmedik çünkü Yatabare elimizdeki Jahovic'le birlikte çift forvetten bir tanesi. Yatabare Konyaspor'da devam edecek öyle gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.



DEMBA BA İDMANA ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertlilerin sürpriz transferi Demba Ba da dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Başakşehir, Senegalli yıldız golcü için yarın saat 16.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.



GANALI AGBENYENU İMZAYA GELDİ

Traore'nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından sonra sol bek arayışlarına hız veren Göztepe, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan prensipte anlaştığı sol bek Lumor Agbenyenu'yu İzmir'e getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilecek 23 yaşındaki Ganalı futbolcu ile herhangi bir aksilik olmazsa sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atılacak. Öte yandan ilk yarıda lisansı askıya alınan, sonrasında Kemal Özdeş tarafından affedilip kadroya dahil edilen Cezayirli golcü Nabil Ghilas'ın sağ uyluk ön adalesinde zorlama ve kısmi yırtık tespit edildi. Ghilas'ın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



LARSSON FESHEDİLDİ

Akhisar'da ilk yarıda forma şansı bulamayan, devre arası kulüp bulması istenmesine rağmen kampa götürülen Larsson'la yollar ayrıldı. Akigo'da 2016-17 devre arasından bu yana oynayan İsveçli futbolcunun kontratı karşılıklı sonlandırıldı.



URAN DEFNEDİLDİ

İzmir'de geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Yıldırım Uran'ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye; Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve futbolcular katıldı.



EL KABIR İDDİASI

Göztepe'de sakatlanan Cezayirli golcü Nabil Ghilas'ın yerine golcü arayışları başladığı öğrenildi. Göz- Göz'ün Ankaragücü'ndan ayrılmaya hazırlanan Faslı golcü El Kabir'le ilgilendiği öne sürüldü.