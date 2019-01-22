Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
22 Ocak 2019, Salı
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Akhisarspor 'ya sevk edildi

Akhisarspor PFDK'ya sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, 'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle TFF () sevk etti.

'den yapılan açıklamada, , , Akhisarspor, , ve 'un 'in 18. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle 'ya sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile Bursaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

13 YABANCIYI KADROYA ALAN AKHİSARSPOR PFDK'DA

Akhisarspor'un çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü idarecisi Özer Bayraktar ile görevlisi Gökhan Kandemir'in tedbirli, bordo-mavili kulübün idarecisi İbrahim 'in ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ve Giresunspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildiği vurgulandı.

  1. 22.1.2019 17:16
  2. Güncelleme: 22.1.2019 17:46
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