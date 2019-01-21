Spor Toto Süper Lig'den haberler

Spor Toto Süper Lig yarın start alıyor. Takımlar, ikinci yarı hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de günün öne çıkan haberlerini fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



SIRADA ANTALYA VAR

Erzurum'dan 2-1'lik zaferle dönen Konyaspor'da ilk golün sahibi Ömer Ali Şahiner, evlerinde Antalyaspor karşısında da galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Şahiner, "İnşallah sahamızdaki Antalyaspor maçını da kazanarak ikinci yarıya iyi başladığımız gibi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



EL KABİR KRİZİ

Galatasaray karşısında bozguna uğrayan Ankaragücü'nde El Kabir krizi yaşanıyor. Takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta sosyal medyadan dile getiren ve G.Saray maçı öncesinde de sakat olduğu gerekçesiyle forma giymeyen Faslı golcüyle yolların ayrılması bekleniyor.



HAKEME TEPKİ VAR

Yeni Malatya maçından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe'de maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki var. Göçek'in, skor 2-2'yken verdiği penaltı sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı. Teknik Direktör Kemal Özdeş, Malatya'da iyi oynadıklarını ancak hakemin de verdiği tartışmalı kararlarla karşılaşmanın önüne geçtiğini vurguladı.



PAŞA'DA KRAL YOK!

Ligin flaş ekibi Kasımpaşa, ikinci yarıyı bugün Çaykur Rizespor maçıyla açıyor. Lacivert-beyazlılarda iki önemli eksik var. Alanyaspor ile Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören ligin gol kralı Diagne ile yine cezalı olan başarılı sağ açık Eduok, Rize karşısında forma giyemeyecek.



RİZE'DE YENİLER SAHAYA ÇIKIYOR

Ligde 2. yarıda var olma savaşı verecek, sonuncu sıradaki Çaykur Rizespor, ilk yarının flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Aatif, Aberhoune, Moroziuk ve Nakoulma transferleriyle kadrosuna güç katan Karadeniz ekibi, Paşa karşısında puan hedefliyor. Yeşil-mavililerde sakatlığı bulunan Musa Çağıran ile lisansı çıkmayan Aberhoune forma giyemeyecek. Yenilerden ise sadece Nakoulma'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor.