Spor Toto Süper Lig'de görünüm
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Spor Toto 'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 18. hafta maçları tamamlandı - ilk sıradaki yerini korudu.

Spor Toto 'in 18. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda ile 1-1 berabere kalırken, ise deplasmanda 'yı 1-0 yendi.

Sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan , ikinci yarıdaki ilk maçında 'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ankaragücü'nü 6-0 yenen haftanın en farklı galibiyetini elde etti.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor: 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor-: 3-2

-İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-0

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0

Aytemiz -Demir Grup Sivasspor: 2-0

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 0-1

Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Lig
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38
2. GALATASARAY 18 9 5 4 36 21 15 32
3. EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
4. KASIMPAŞA 18 9 2 7 37 29 8 29
5. TRABZONSPOR 18 8 5 5 34 26 8 29
6. BEŞİKTAŞ 18 8 5 5 31 24 7 29
7. ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28
8. ANTALYASPOR 18 8 4 6 19 21 -2 28
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24
10. BURSASPOR 18 4 10 4 18 18 0 22
11. GÖZTEPE 18 7 1 10 20 22 -2 22
12. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21
13. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20
14. MKE ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20
15. FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17
16. AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16
18. ÇAYKUR RİZESPOR 18 2 9 7 20 28 -8 15
  1. 21.1.2019 22:47
  2. Güncelleme: 21.1.2019 22:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto Süper Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN