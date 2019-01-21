Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VAR'da
21 Ocak 2019, Pazartesi
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24 saat arayla tekrar VAR'da

Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VAR'da

'in 18. haftasında 'nın bu akşam sahasında ile oynayacağı maçın VAR hakemi oldu. Aydınus, dün akşam oynan -Medipol müsabakasının da Video Yardımcı Hakem'iydi.

Spor Toto 'in 18. haftasında , bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

Kasımpaşa Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da yer alacak.

Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı , dün akşam 'un evinde Medipol 'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.

  1. 21.1.2019 15:39
  2. Güncelleme: 21.1.2019 15:52
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