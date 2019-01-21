Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VAR'da
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'nın bu akşam sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın VAR hakemi Fırat Aydınus oldu. Aydınus, dün akşam oynan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının da Video Yardımcı Hakem'iydi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Murat Ergin Gözütok yapacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabakanın VAR hakemi de Fırat Aydınyus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Çınar yer alacak.
Kasımpaşa-Rizespor mücadelesinin VAR'ı Fırat Aydınus, dün akşam Trabzonspor'un evinde Medipol Başakşehir'e 4-2 kaybettiği maçta da aynı görevde bulunmuştu.
- 21.1.2019 15:39
- Güncelleme: 21.1.2019 15:52
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Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
ts Olcayı alın kadroya adam kalmadı takımda
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Genç takviyeleri
Toplam 1
Yorum
GÜN GELİR DEVRAN DÖNER EYY!! GS YE KARSI KULÜPLER BİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA ATAN TS...SEN BUNU HAKETTİN HATTA BÜTÜN KULÜPLER BUNU HAKETTİ!!! İNŞALLAH DEVAMI GELİR!!
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Trabzonspor'dan Halil Umut Meler'e tepki
Toplam 1
Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
Fırat Aydınus 24 saat arayla tekrar VAR'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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