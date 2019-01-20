Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu oyun kurucusunun babası
20 Ocak 2019, Pazar
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: oyun kurucusunun babası

Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu oyun kurucusunun babası

Usta yorumcu , - maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

'in 18'inci haftasında , sahasında 'e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Mücadelenin ardından usta yorumcu , önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Başakşehir'in kadrosunda 'da, 'de, Tottenham'da, 'de, İnter'de oynayan futbolcular var."

"'nın kendisine model olarak seçtiği teknik direktör belli, Guardiola..."

", 'nin gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucusu, oyun kurucusunun babası."

"Başakşehir'in ile rekabeti haksız rekabet, Galatasaray transfer yapamıyor."

"Robinho Başakşehir'e gidince herkes çok şaşırdı alabilecek durumu varken neden Fenerbahçe'ye gitmedi diye."

  1. 20.1.2019 21:33
  2. Güncelleme: 20.1.2019 21:34
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