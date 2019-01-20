Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu oyun kurucusunun babası

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Mücadelenin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Başakşehir'in kadrosunda Barcelona'da, Real Madrid'de, Tottenham'da, Manchester City'de, İnter'de oynayan futbolcular var."

"Abdullah Avcı'nın kendisine model olarak seçtiği teknik direktör belli, Guardiola..."

"Emre Belözoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucusu, oyun kurucusunun babası."

"Başakşehir'in Galatasaray ile rekabeti haksız rekabet, Galatasaray transfer yapamıyor."

"Robinho Başakşehir'e gidince herkes çok şaşırdı alabilecek durumu varken neden Fenerbahçe'ye gitmedi diye."