Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu oyun kurucusunun babası
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.
Mücadelenin ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Dilmen'in açıklamaları:
"İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Başakşehir'in kadrosunda Barcelona'da, Real Madrid'de, Tottenham'da, Manchester City'de, İnter'de oynayan futbolcular var."
"Abdullah Avcı'nın kendisine model olarak seçtiği teknik direktör belli, Guardiola..."
"Emre Belözoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucusu, oyun kurucusunun babası."
"Başakşehir'in Galatasaray ile rekabeti haksız rekabet, Galatasaray transfer yapamıyor."
"Robinho Başakşehir'e gidince herkes çok şaşırdı alabilecek durumu varken neden Fenerbahçe'ye gitmedi diye."
- 20.1.2019 21:33
- Güncelleme: 20.1.2019 21:34
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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