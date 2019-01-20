Muhteşem Malatyaspor
Düello şeklinde geçen karşılaşmayı Ömer, Donald ve Aleksic’in (pen) golleriye kazanan Yeni Malatyaspor zirve yarışını sürdürdü.
Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Henüz 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-siyahlılar, 20'de Halil'in sayısına engel olamadı. Misafir ekip, 34'te bu kez Donald ile tekrar skor avantajı alsa da beraberlik için yüklenen Göztepe, 41'de Poko'nun golüyle yine skora denge getirdi: 2-2. Mücadelenin ikinci devresine de hızlı başlayan Malatyaspor, 55. dakikada penaltıdan Aleksic'in golüyle durumu 3-2 yaptı. Göztepe'nin tekrar beraberliği sağlama çabaları ise yeterli olmadı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Malatyaspor zirve yarışındaki mücadelesine devam etti.
RİTMİMİZİ KORUYACAĞIZ
Malatya'nın hocası Erol Bulut, zorlu bir maçtan 3 puanla ayrılmanın öz güvenlerini yükselttiğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Bu ritmi bozmadan sezon sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.
GÖZ-GÖZ DÜŞÜŞTE
İkinci devreye yenilgi ile başlayan İzmir ekibi, kötü gidişatı devam ettirdi. Devre arasına A.Gücü zaferiyle giren sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 7 maçta 5. mağlubiyeti yaşadı.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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