Muhteşem Malatyaspor

Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Henüz 1. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-siyahlılar, 20'de Halil'in sayısına engel olamadı. Misafir ekip, 34'te bu kez Donald ile tekrar skor avantajı alsa da beraberlik için yüklenen Göztepe, 41'de Poko'nun golüyle yine skora denge getirdi: 2-2. Mücadelenin ikinci devresine de hızlı başlayan Malatyaspor, 55. dakikada penaltıdan Aleksic'in golüyle durumu 3-2 yaptı. Göztepe'nin tekrar beraberliği sağlama çabaları ise yeterli olmadı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Malatyaspor zirve yarışındaki mücadelesine devam etti.

RİTMİMİZİ KORUYACAĞIZ



Malatya'nın hocası Erol Bulut, zorlu bir maçtan 3 puanla ayrılmanın öz güvenlerini yükselttiğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Bu ritmi bozmadan sezon sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.



GÖZ-GÖZ DÜŞÜŞTE



İkinci devreye yenilgi ile başlayan İzmir ekibi, kötü gidişatı devam ettirdi. Devre arasına A.Gücü zaferiyle giren sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 7 maçta 5. mağlubiyeti yaşadı.