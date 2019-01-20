Muhteşem Malatyaspor
20 Ocak 2019, Pazar
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Muhteşem Malatyaspor

Muhteşem Malatyaspor

Düello şeklinde geçen karşılaşmayı Ömer, Donald ve ’in (pen) golleriye kazanan zirve yarışını sürdürdü.

'in flaş ekibi , sahasında karşılaştığı 'yi 3-2 mağlup etti. Henüz 1. dakikada 'nun golüyle öne geçen sarı-siyahlılar, 20'de Halil'in sayısına engel olamadı. Misafir ekip, 34'te bu kez Donald ile tekrar skor avantajı alsa da beraberlik için yüklenen Göztepe, 41'de Poko'nun golüyle yine skora denge getirdi: 2-2. Mücadelenin ikinci devresine de hızlı başlayan Malatyaspor, 55. dakikada penaltıdan 'in golüyle durumu 3-2 yaptı. Göztepe'nin tekrar beraberliği sağlama çabaları ise yeterli olmadı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Malatyaspor zirve yarışındaki mücadelesine devam etti.

RİTMİMİZİ KORUYACAĞIZ

Malatya'nın hocası Erol Bulut, zorlu bir maçtan 3 puanla ayrılmanın öz güvenlerini yükselttiğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Bu ritmi bozmadan sezon sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

GÖZ-GÖZ DÜŞÜŞTE

İkinci devreye yenilgi ile başlayan İzmir ekibi, kötü gidişatı devam ettirdi. Devre arasına A.Gücü zaferiyle giren sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 7 maçta 5. mağlubiyeti yaşadı.

  1. 20.1.2019
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